Релиз платформы «Бриз» 26: управляемость и предсказуемость как стандарт корпоративной эксплуатации

Компания К2Т представляет 26-й релиз платформы «Бриз». Ключевое достижение обновления — перевод масштабирования, отказоустойчивости и управляемости из проектных доработок в базовый функционал платформы. Одновременно «Бриз» получил новые возможности для повседневной работы пользователей – полнофункциональное мобильное приложение и ИИ-конспектирование встреч с автоматической расшифровкой и подготовкой протокола и другие улучшения. Об этом CNews сообщили представители АО «ИНКОМА».

«Бриз» 26 ориентирована на компании, которым нужна коммуникационная платформа как часть корпоративного ИТ- ландшафта — от небольших распределенных команд до крупных холдингов.

Особенно актуальна для: холдингов и групп компаний с несколькими юрлицами; распределенных структур, где важно сохранить границы между подразделениями; организаций, которым важны управляемость, предсказуемость эксплуатации и соответствие оргструктуре.

В релизе 26 такие сценарии поддерживаются «из коробки»: одна инсталляция покрывает группу компаний, при этом для каждой организации можно задать отдельные настройки, правила взаимодействия и видимость адресной книги — все штатными средствами платформы.

Что нового

Сервисная архитектура. Серверная часть разделена на отдельные сервисы с четкими зонами ответственности: это снижает влияние отказов, позволяет гибко масштабировать отдельные компоненты и контролировать обновления.

Масштабирование и отказоустойчивость. Поддерживаются односерверная и кластерная конфигурации; переход между ними — без переразвертывания. Увеличение числа узлов и масштабирование сервисов не требует дополнительных лицензий на серверы или экземпляры сервисов.

Централизованное администрирование. Новый веб-интерфейс дает инструменты для настройки сервисов, мониторинга состояния и масштабирования. Контроль статусов сервисов позволяет выявлять проблемы до влияния на пользователей.

Упрощенные установка и обновления. Базовая установка — через инсталлятор без ручной настройки. Обновления выполняются единым пакетом с автоматическим бэкапом, проверками корректности и возможностью отката — это делает процедуру безопасной и штатной.

Организации и управление взаимодействием. Организации (тенанты) стали полноценными рабочими областями со своими настройками, раздельными политиками доступа и независимыми адресными книгами. Это решение оптимально для холдингов и групп компаний — позволяет использовать одну инсталляцию при строгом разделении данных и коммуникаций.

Файловый сервис. Вынесен в отдельный сервис с централизованным управлением: администратор задает допустимые форматы файлов и лимиты на размер вложений. Файлы хранятся под обезличенными GUID-идентификаторами, а пользовательские и контекстные метаданные отделены от структуры файлового хранения.

Мобильное приложение. Выпущено полнофункциональное нативное приложение «Бриз» для iOS и Android с поддержкой звонков, чатов, встреч, push-уведомлений и других основных сценариев работы платформы.

ИИ конспектирование встреч. Добавлен ИИ-сервис, который выполняет расшифровку встречи и автоматически формирует протокол по ее итогам.

Гибкая модель лицензирования. Лицензируется необходимое количество одновременных подключений, а увеличение числа серверов и вычислительных мощностей не требует дополнительных лицензий. Для временного роста нагрузки можно приобрести дополнительные подключения на ограниченный срок, а при изменении задач - перейти со Стандартного издания на Корпоративное без переустановки системы

Упрощенные установка и обновления. Базовая установка — через инсталлятор без ручной настройки. Обновления выполняются единым пакетом с автоматическим бэкапом, проверками корректности и возможностью отката — это делает процедуру безопасной и штатной.

Гибкое развертывание. Сервисы трансляций и конспектирования (в рамках корпоративной лицензии) могут разворачиваться по мере необходимости — без предварительного резервирования вычислительных мощностей и изменения топологии инсталляции.

Релиз 26 переводит «Бриз» на новый уровень корпоративного применения. Платформа рассчитана на развитие вместе с организацией: от одной инсталляции для небольшой компании до кластерной инфраструктуры для распределенных структур и холдингов. При этом масштабирование, подключение дополнительных сервисов и развитие инфраструктуры не требуют отдельных проектных доработок, а новая модель лицензирования позволяет увеличивать возможности системы по мере роста задач.

«Бриз» 26 доступен для новых внедрений и обновления действующих инсталляций.