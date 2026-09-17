Группа «Борлас» получила эксклюзивные права на дистрибуцию программного комплекса ЕНАС
Группа «Борлас» (ГК Softline) получила эксклюзивные права на дистрибуцию программного обеспечения компании «Системы инженерного анализа» (программный комплекс ЕНАС) на территории РФ. Централизация партнерской сети через мастер-дистрибьюторскую модель обеспечит ускоренное развитие решений в соответствии с потребностями российского рынка и позволит расширить портфель решений для текущих партнеров мастер-дистрибьютора, а также привлечь новых. Об этом CNews сообщил представитель группы «Борлас».
ЕНАС – современное отечественное программное обеспечение для численного моделирования сыпучих и структурно-неоднородных сред методом дискретных элементов (DEM). Решения линейки ЕНАС (включая ЕНАС ЕДЭМ и ЕНАС СолидСим) предназначены для моделирования технологических процессов, физико-химических явлений в сыпучих средах, оптимизации работы оборудования и прогнозирования поведения материалов. Программный комплекс успешно применяется в горнодобывающей и металлургической отраслях, пищевой и легкой промышленности, производстве спецтехники и машиностроении.
ЕНАС позволяет решать сложные задачи, связанные с моделированием поведения сыпучих материалов, оптимизацией технологического оборудования и повышением его производительности. Решение обеспечивает высокую эффективность расчетов, импортонезависимость и полную совместимость с российскими операционными системами, выступая надежной альтернативой зарубежным аналогам.
Группа «Борлас» обладает многолетним опытом внедрения решений для инженерного анализа. Специалисты компании успешно реализуют проекты по поставке, настройке, интеграции и поддержке CAE-систем на предприятиях различных отраслей промышленности. Передача эксклюзивных прав на распространение данного ПО позволит активно развивать партнёрскую сеть на территории РФ, усиливать экспертизу в области моделирования сыпучих сред и расширять применение ЕНАС на крупных промышленных объектах.
В качестве мастер-дистрибьютора группа «Борлас» планирует проактивную работу с партнерами и заказчиками по информированию о возможностях и преимуществах применения линейки ЕНАС, доработке функциональности в соответствии со спецификой бизнес-процессов промышленных предприятий, формированию дорожных карт развития продуктов, созданию базы лучших практик и стратегии миграции с иностранных решений.
«Мы хорошо понимаем задачи в области инженерного анализа, оптимизации производственных процессов и виртуального моделирования, которые стоят перед промышленными предприятиями. Получение эксклюзивных прав на дистрибуцию и развитие партнерской сети ЕНАС позволит нам предложить рынку комплексные, импортонезависимые решения для моделирования сыпучих сред – в том числе для реальных сценариев mine-to-mill и mine-to-port, где выигрыш дает не локальная настройка отдельного агрегата, а связка всей цепочки от руды до мельницы и порта. Это важный шаг в укреплении технологического суверенитета российских предприятий», – отметил директор департамента производственного консалтинга Группы «Борлас» Александр Рыбаков.
«Сотрудничество с группой «Борлас» открывает новые возможности для масштабирования наших решений. Благодаря экспертизе группы «Борлас» в области производственного консалтинга и развитой партнерской сети мы сможем быстрее внедрять ЕНАС на предприятиях различных отраслей, помогая заказчикам значительно сокращать затраты и повышать эффективность технологических процессов», – сказал генеральный директор компании «Системы инженерного анализа» Сергей Брякунов.
Благодаря централизации партнерской сети пользователи ЕНАС получат преимущества в виде квалифицированной технической поддержки, быстрого доступа к обновлениям, обучению специалистов и обмену опытом в профессиональном сообществе. Это позволит существенно повысить темпы цифровизации и импортозамещения в сфере инженерного анализа.