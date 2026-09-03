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«Яндекс» запустил сервис «ПроБлогер»

«Яндекс» объединил свои инструменты заработка на контенте в новый сервис «Яндекс ПроБлогер». Авторы каналов и блогеры получат одно окно для рекламной монетизации и аналитики сразу всех ключевых контент-площадок — Telegram, «Макс», VK, RuTube, YouTube и «Дзен». Аналогичных сервисов с таким широким набором поддерживаемых площадок на российском рынке сейчас нет. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

«Яндекс ПроБлогер» доступен бесплатно в веб-версии и мобильном приложении. К рекламной монетизации могут подключиться авторы с аудиторией от 1 тыс. подписчиков. На сегодняшний день в рекламной сети «Яндекса» (РСЯ) уже более 25 тыс. каналов и блогов.

Для авторов контента и владельцев каналов новый сервис делает процесс заработка на рекламе удобнее и эффективнее. «Яндекс ПроБлогер» дает единый инструмент монетизации независимо от того, на какой платформе автор ведет канал или блог — и включает их в пул площадок, доступных рекламодателям «Яндекс Директа»: это стабильный поток интеграций от базы в сотни тысяч рекламодателей, выбирающих для продвижения инфлюенс-инвентарь. В сервисе объединяются и разные способы монетизации: автор может одновременно получать доход за просмотры и клики по автоматически размещаемой рекламе, а также за целевые действия подписчиков — конверсии по партнерским ссылкам в собственных постах. Раньше эти способы были доступны только по отдельности.

«Мы работаем на рынке монетизации каналов и блогов уже три года, и за это время выплатили авторам более 6 млрд руб. «Яндекс ПроБлогер» — это объединение инфлюенс-инвентаря РСЯ под одним брендом с одной точкой входа для автора. В будущем мы планируем расширять возможности сервиса — добавить инструменты для работы с контентом и его продвижения, чтобы помогать с развитием самих блогов и каналов, а не только с их монетизацией», — отметил Олег Иванов, директор по развитию рекламных продуктов РСЯ.

В «Яндекс ПроБлогер» автор сохраняет контроль над тем, что рекламирует — можно положиться на автоматическое размещение или самостоятельно подбирать офферы под свою аудиторию через каталог предложений: с поиском, фильтрами по категориям, магазинам и брендам, сортировкой по цене товара или потенциальному доходу. А если желаемого объекта продвижения не нашлось в каталоге, можно просто вставить на него ссылку — сервис сам подберет похожее предложение рекламодателя.

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C 2024 г. инвестиции рекламодателей «Яндекс Директа» в инфлюенс-маркетинг выросли в 7 раз — во многом благодаря постоянному росту внутри сервиса линейки инфлюенс-инвентаря. Для рекламодателей с появлением нового сервиса механика продвижения в «Директе» не меняется — потенциально в сетке станет еще больше каналов и блогов.

По данным АЦ РИР, сегодня 80% авторов в России ведут блог минимум на двух площадках, 64% — продолжат расширять присутствие в новых платформах и в 2027 г.; а размещение рекламы остается основным каналом монетизации контента. При этом 43% блогеров сталкиваются со сложностями при поиске рекламодателей, а 28% — со сложностью одновременного управления монетизацией на нескольких платформах.

По данным Ассоциации блогеров и агентств, в 2026 г. объем российского рынка инфлюенс-маркетинга составит около 51,5 млрд руб.

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