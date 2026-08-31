Модули DDR5 разработки GS Nanotech локализованы в России по новым требованиям

Модули оперативной памяти DDR5, разработанные GS Nanotech и выпускаемые на базе инновационного кластера «Технополис GS» (инвестиционный проект холдинга GS Group), внесены в Реестр российской промышленной продукции. Об этом CNews сообщил представитель GS Group.

Новые DDR5 набрали рекордные 53 балла по новым требованиям, действующим с 1 января 2026 г. Высокая степень локализации достигнута за счет корпусирования SPD-микросхемы на территории РФ, использования отечественной печатной платы и электронных компонентов, а также финишной сборки и SMD-монтажа, которые также выполняются на мощностях предприятий «Технополиса GS». Это позволит российским производителям вычислительной техники получить больше баллов локализации на свою продукцию, в которой использованы модули DDR5 GS Nanotech, при ее включении в Реестр Минпромторга.

Продуктовая линейка представлена двумя форм-факторами: компактный SO-DIMM для ноутбуков, моноблоков и тонких клиентов, а также стандартный U-DIMM для стационарных ПК, АРМ и рабочих станций. Оба исполнения имеют эффективную частоту 4800 или 5600 МГц, суммарный объем 8 или 16 ГБ на модуль и полностью соответствуют мировому стандарту JEDEC JESD-79-5B.

Помимо готовых модулей, GS Nanotech предлагает отдельную микросхему GSN5118E — это SPD-hub для DDR5, которая дает производителям дополнительные 8 баллов при разработке и производстве собственных модулей памяти. Это серьезный вклад в локализационный рейтинг для тех, кто хочет создавать свои решения на базе DDR5. Таким образом, заказчики получают выбор: готовый модуль с 53 баллами или микросхему для собственной разработки с дополнительными восьмью баллами.

Как отметил директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов, включение модулей DDR5 в реестр подтверждает, что российские предприятия способны выпускать современную микроэлектронику, отвечающую актуальным технологическим требованиям, а главное — дают рынку конкретные инструменты для достижения высоких показателей локализации.