Аналитика МТС и Positive Technologies: несовершеннолетним поступило более 92 млн нежелательных звонков за первую половину 2026 года

МТС и Positive Technologies представили совместное исследование, посвященное безопасности детей и родителей в телефонных звонках и интернете в период перед 1 сентября. При воздействии на детей и подростков злоумышленники чаще всего используют звонки (43%). За январь–июнь 2026 г. пользователям младше 18 лет поступило около 92,6 млн нежелательных звонков — это 4,4% от общего числа. Годом ранее их было 141,6 млн: за прошедший год количество таких звонков сократилось примерно на 35%. Абсолютное большинство из них были вовремя выявлены и заблокированы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мошенники все чаще используют при общении с детьми те же легенды, что и при атаках на взрослых. Основным каналом коммуникации с детьми и подростками в случае атаки становятся звонки (43%). При звонках несовершеннолетним злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками операторов связи (17,9%), государственных органов (15,5%), а также предлагают инвестиции и дополнительный доход (12,5%), звонят от имени почты и маркетплейсов (12,2%) или медицинских учреждений (9%). Эти пять сценариев покрывают почти две трети всех выявленных телефонных схем обмана.

Наиболее уязвимая возрастная группа — дети 11–14 лет: на них приходится 42,5% зафиксированных случаев. Доля подростков 15–17 лет — 36,8%, детей 6–10 лет — 20,7%. Чаще всего мошенники звонят в будние дни, пик приходится на вторник с 10:00 до 12:00 — время, когда ребенок находится без непосредственного контроля родителей и может самостоятельно ответить на звонок.

Главный метод воздействия на детей — игровой: в 36,4% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Еще 27,3% строятся на желании ребенка «спасти родителей», 18,2% — «спасти себя», 7,6% — на предложениях нелегального заработка. При этом ребенок часто становится не конечной целью злоумышленников, а способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным.

По данным аналитиков компаний, примерно в каждой десятой игровой атаке ребенок доходит до оформления кредита на родителей. Для подростков отдельным риском становится дропперство — предложения «легкой подработки», которые на деле сводятся к просьбе предоставить карту, принять и перевести чужие деньги за процент.

Перед началом учебного года злоумышленники не столько придумывают новые схемы, сколько адаптируют старые под школьную повестку: фишинг маскируют под электронные дневники, фейковые магазины — под распродажи школьных товаров, а мошеннические сообщения — под сборы, выплаты, кружки и репетиторов. В зоне риска оказываются не только дети, и их родители. Этим пользуются мошенники, используя привычные ситуации для совершения атак. Злоумышленники создают фишинговые магазины школьных товаров, поддельные страницы электронных дневников, рассылают сообщения о несуществующих выплатах к 1 сентября, имитируют сборы в родительских чатах, а также предлагают записать ребенка в фейковые кружки, секции или к репетиторам с предоплатой. Расчет строится в том числе на высокой нагрузке на семьи: на фоне множества обычных задач мошенническую просьбу перевести деньги или подтвердить данные легче принять за настоящую.

«Современные мошеннические схемы все чаще становятся многоступенчатыми: звонок может быть только первым этапом атаки, после которого ребенка переводят в мессенджер, предлагают перейти по ссылке или продолжить взаимодействие на поддельном сайте. Поэтому защищать только один канал уже недостаточно — нужен комплексный подход. В детских тарифах МТС защита от нежелательных и мошеннических звонков, а также фильтрация опасного контента в мобильной сети работают по умолчанию, без дополнительных настроек со стороны родителей. В наших продуктах мы используем умный ИИ-фильтр, который помогает автоматически выявлять и блокировать опасный контент. Таким образом мы создаем единый контур безопасности, сохраняя спокойствие как ребенка, так и его родителей», — сказала Алена Лепка, руководитель направления семейной безопасности МТС.

«В атаках на детей злоумышленники часто рассматривают ребенка как промежуточное звено для доступа к деньгам, аккаунтам и данным всей семьи. При этом мошеннические сценарии постоянно меняются и адаптируются под возраст и интересы ребенка: атакующие могут обещать игровую валюту, представляться сотрудниками школы, операторами связи или службы доставки. Поэтому важно не учить ребенка распознавать каждую возможную схему, а объяснить универсальные правила защиты в таких ситуациях: не сообщать незнакомцам коды из СМС, пароли и данные банковских карт, не раскрывать информацию о семье и прекращать разговор, если собеседник торопит, запугивает или просит что-то скрыть от родителей», — сказала Ирина Зиновкина, руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies.