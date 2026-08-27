Релизы «1С» под контролем: в Metrika42 добавлен мониторинг CI/CD-процессов

Команда Metrika42 расширила возможности системы мониторинга «1С:Предприятия» и добавила контроль процессов CI/CD. Новый функционал позволяет командам разработки и ИТ-руководителям видеть состояние GitLab CI-пайплайнов, отслеживать успешные и проблемные запуски, контролировать длительность выполнения и очереди, а при сбое быстро переходить от общей картины к конкретной задаче, на которой остановился процесс поставки изменения. Об этом CNews сообщили представители Efsol.

Для компаний, развивающих критичные системы на базе «1С», автоматизация разработки сама по себе не решает задачу управляемости. По мере роста количества проектов, веток, тестов и автоматизированных операций становится сложнее ответить на простые вопросы: прошла ли поставка, где она задержалась, какая операция стала узким местом и является ли проблема разовой или повторяется регулярно. Metrika42 переносит привычный подход к мониторингу «1С» на процесс доставки изменений и дает единую фактическую картину работы CI/CD-контура.

Новый обзорный дашборд показывает количество отслеживаемых веток, состояние последних запусков, успешно и неуспешно завершенные пайплайны, выполняющиеся процессы, среднюю продолжительность пайплайна, время ожидания в очереди и время с момента последнего запуска. Статус можно анализировать по проектам и веткам, одновременно наблюдая историю длительности и интенсивность запусков.

Раньше для оценки состояния процесса специалисту приходилось открывать GitLab, последовательно просматривать проекты, ветки и отдельные pipeline. Теперь отклонение видно на общем уровне: например, можно сразу заметить рост продолжительности сборки, давно не запускавшуюся ветку или последний неуспешный pipeline и перейти к его детализации. Для руководителя разработки это означает меньше ручного контроля, а для ИТ-руководителя — более прозрачный процесс выпуска изменений «1С».

В Metrika42 реализована детализация CI/CD-пайплайнов на уровне отдельных job. Система показывает продолжительность операций и время ожидания каждой задачи в очереди, состояние последнего выполнения, наиболее длительные и наиболее активно запускаемые job. Фильтрация позволяет рассматривать конкретный проект, ветку или тег и отдельную операцию внутри пайплайна.

Такой уровень детализации помогает отделить разные типы проблем. Если весь pipeline выполняется долго, инженер может увидеть, связано ли это непосредственно с выполнением операций или с ожиданием свободного runner. Если проблема возникает только на определенном этапе — например, при проверке, сборке, подготовке среды или другой автоматизированной операции — расследование можно начинать сразу с этого участка, не анализируя весь процесс вручную.

Для 1С-разработки это особенно важно из-за неоднородности CI/CD-цепочек: отдельные стадии работы с исходниками, проверками, сборкой и тестовыми контурами могут значительно отличаться по продолжительности и требованиям к ресурсам. Накопленная история позволяет увидеть не только единичный сбой, но и операции, которые систематически замедляют поставку изменений.

Отдельное представление Metrika42 показывает задачи GitLab CI с разделением на успешно завершенные и проблемные запуски. Для каждой job доступны проект, имя задачи, ветка, время запуска, продолжительность, статус и идентификатор выполнения. Система также сохраняет историю запусков и позволяет увидеть задачи со сбоями, пропущенные или незавершенные операции.

Раньше информация об ошибке могла оставаться внутри конкретного pipeline и обнаруживаться только после того, как разработчик открывал его в GitLab. Теперь команда получает отдельное представление проблемных операций и может быстрее определить, какой проект и какой этап требуют внимания.

Ценность для бизнеса здесь не в самом количестве контролируемых job. Более прозрачный CI/CD-процесс снижает вероятность ситуации, когда выпуск важного изменения «1С» задерживается, а причина задержки становится понятна только после ручного разбора цепочки несколькими специалистами.

Помимо контроля ошибок, Metrika42 собирает показатели, позволяющие оценивать сам процесс CI/CD во времени. В демонстрационной версии доступны история запусков, средняя и максимальная продолжительность пайплайнов и отдельных job, время нахождения задач в очереди, частота запусков, наиболее активные операции, размеры создаваемых артефактов и показатель тестового покрытия при наличии соответствующих данных в CI/CD-контуре.

Это переводит обсуждение эффективности разработки из субъективной плоскости в измеримую. Вместо «сборка стала медленнее» команда может посмотреть динамику продолжительности. Вместо предположения о нехватке вычислительных ресурсов — оценить время ожидания job в очереди. Вместо ручного поиска нестабильного этапа — посмотреть историю его запусков и ошибок.

Для CIO и руководителей ИТ это создает дополнительный уровень прозрачности: можно контролировать не только состояние производственной «1С», но и процесс, через который изменения попадают в систему.

Развитие мониторинга CI/CD расширяет область применения Metrika42. Система уже используется для наблюдения за серверами, СУБД, работой «1С», технологическим журналом, APDEX и другими показателями производительности. Добавление данных CI/CD позволяет контролировать еще один важный участок жизненного цикла корпоративной системы — процесс подготовки и выпуска изменений.

При этом Metrika42 не заменяет GitLab и не берет на себя функции системы управления исходным кодом или выполнения CI/CD. Задача нового функционала — сделать процесс поставки наблюдаемым: показать состояние, динамику и проблемные места в форме, удобной для анализа как специалистами, так и руководителями.

«Когда компания автоматизирует поставку изменений «1С», количество ручных операций действительно сокращается, но появляется новая задача — понимать, насколько стабильно и эффективно работает уже сам автоматизированный процесс. Для нас логичным развитием Metrika42 стало распространение принципов observability на CI/CD: не просто знать, что pipeline завершился ошибкой, а видеть, где расходуется время, какие этапы становятся узкими местами и что меняется от релиза к релизу. В итоге у ИТ-команды появляется больше фактов для управления процессом разработки и поставки «1С»», — отметил руководитель продукта Metrika42 Денис Пахомов.

Мониторинг CI/CD продолжает развитие Metrika42 как специализированного контура наблюдаемости для систем на платформе «1С:Предприятие@. Цель продукта — сокращать путь от обнаружения отклонения до понимания происходящего и обоснованного действия, предоставляя ИТ-команде фактические данные как о работе самой «1С», так и о связанных с ней технологических процессах.