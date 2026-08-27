МТС запустила сеть LTE для вахтовых работников Бованенковского месторождения на полуострове Ямал

МТС объявила о завершении проекта по улучшению качества связи вблизи Бованенковского месторождения в районе Карского моря. Благодаря запуску сети LTE в центральной и южной части труднодоступного промысла средняя скорость передачи данных выросла на 50%.

Доступ к обновленной сети получили тысячи работников нефтегазовой отрасли в нескольких вахтовых жилых комплексах, где находятся общежития, медицинский пункт и административные здания. В зону покрытия LTE также вошли промышленные объекты и аэропорт Бованенково, один из самых северных аэропортов Евразии, обслуживающий вахтовых работников.

Ускоренный мобильный интернет позволит инженерам, монтажникам, строителям и другим работникам, занятых в освоении Бованенковского месторождения, пользоваться специализированными сервисами, банкингом, оперативно информировать работодателя о ходе выполнения работ, возможных экстренных ситуациях на производстве, а в свободное от работы время – поддерживать связь с родными и близкими, оставаться в курсе важных новостей. Учитывая сложный рельеф месторождения, наличие карьеров, а также сложную транспортную доступность, когда добраться на месторождение можно только воздушным транспортом, появление связи значительно повысило безопасность северян на арктической территории.

«Мы продолжаем развивать цифровую инфраструктуру, расширять емкость сети на удаленных промышленных объектах и месторождениях Заполярья, чтобы работники ТЭК чувствовали себя комфортно вдали от дома. В условиях сложной логистики это сделать не просто, но наша многолетняя экспертиза позволяет сделать это качественно. С момента запуска LTE на промысле объем скачанного трафика у пользователей вырос в два раза, а сетевые задержки уменьшились в 5-6 раз. В ближайшее время мы продолжим обновлять мобильную сеть не только вблизи Бованенковского, но и других месторождениях, продолжая усиливать безопасность персонала с помощью цифровых решений», — сказал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.