Новый коммутатор Smartec Fast Ethernet 24-канальный с выдачей до 400 Вт

Ассортимент сетевого оборудования Smartec пополнился PoE-коммутатором ST-NS324MB-GD с 24 портами PoE и двумя гигабитными Uplink-портами. Новинка позволяет подключать и одновременно обеспечивать питанием 24 IP-устройства, при этом не требуя сложной предварительной настройки: устройство автоматически определяет тип подключенного оборудования, поддерживаемый PoE-стандарт и скорость передачи данных. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

На каждый PoE-порт может подаваться до 30 Вт, а общий бюджет питания составляет 400 Вт. Помимо стандартного режима работы, коммутатор PoE для 24 портов поддерживает режим V+E, позволяющий передавать данные на расстояние до 250 м и изолировать подключенные устройства друг от друга.

Различное сетевое оборудование, включая камеры видеонаблюдения, IP-телефоны, точки доступа Wi-Fi и др., способен обслуживать этот 24-портовый PoE-коммутатор ST-NS324MB-GD. Благодаря выходной мощности до 30 Вт на порт при суммарном бюджете до 400 Вт этот PoE-коммутатор может работать с энергоемкими IP-устройствами. При этом его 24 порта поддерживают передачу данных на скорости до 100 Мбит/с, а два Uplink-порта, предназначенных для подключения к вышестоящему коммутатору, маршрутизатору или видеорегистратору, – до 1 Гбит/с. Функция автоматического определения типа кабеля дает возможность использовать как прямую, так и перекрещенную витую пару без дополнительной настройки.

Организовать подключение сетевых устройств на удаленных участках объекта позволяет подрежим работы EXTEND, увеличивающий дальность передачи данных до 250 м. При его активации скорость соединения ограничивается 10 Мбит/с, однако оборудование можно размещать на расстоянии более 100 м от PoE коммутатора без использования дополнительных репитеров. Одновременно с ним 24-портовый PoE-коммутатор активирует подрежим VLAN, обеспечивающий изоляцию портов друг от друга: обмен данными между подключенными устройствами блокируется, при этом сохраняется связь с Uplink-портами. Такое сочетание увеличенной дальности и изоляции (E+V) помогает организовать безопасное подключение распределенного IP-оборудования.

Повысить надежность работы IP-оборудования в различных условиях эксплуатации позволяют встроенные средства защиты ST-NS324MB-GD. Данный PoE коммутатор 24-портовый рассчитан на работу при температурах от -10 до +55 °C и влажности до 90%, поэтому может использоваться в отапливаемых и неотапливаемых помещениях. При этом защита от электростатического разряда до 4 кВ и грозозащита до 6 кВ дополнительно снижают риск повреждения коммутатора и подключенного к нему оборудования при импульсных электрических воздействиях.

Новый коммутатор PoE 24-портовый Smartec ST-NS324MB-GD уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».