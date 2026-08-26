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«Иридиум» представил обновление защищенной программной платформы виртуализации ПК «Иридиум»

Компания «Иридиум» выпустила обновление ПК «Иридиум», расширяющее возможности управления виртуальной инфраструктурой и крупными инсталляциями. Об этом CNews сообщили представители компании «Иридиум».

Ключевые направления обновления

Производительность - ускорена работа со снимками виртуальных машин с сохранением памяти, клонирование и развертывание виртуальных машин на блочных хранилищах теперь выполняются с использованием полной производительности дискового массива.

Управление хранилищами - добавлено адаптивное управление вводом-выводом для общих хранилищ без перезапуска сервисов, расширенная телеметрия показывает распределение задержек чтения и записи, а также структуру нагрузки.

Отказоустойчивость - расширен механизм высокой доступности с гибкой политикой heartbeat-хранилищ, поддерживается управление узлами кластера и отдельными компонентами без остановки его работы, а журнал аудита размещается в отказоустойчивом хранилище на всех узлах.

Эксплуатация - режим обслуживания хостов поддерживает автоматическую эвакуацию виртуальных машин и контроль прогресса, также теперь доступны управление питанием серверов через Redfish и IPMI и централизованное управление пакетами и лицензиями в масштабе кластера.

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

Миграция и управление инфраструктурой - импорт виртуальных машин из VMware vSphere и ESXi поддерживает инкрементальный перенос, в том числе для работающих машин, добавлены теги и категории объектов, быстрый поиск по инвентарю, групповые операции с виртуальными машинами и интеграция с Zabbix с автоматической привязкой шаблонов.

Безопасность - добавлены дополнительные функции безопасности и динамического контроля над исполнением ВМ.

Расширены возможности динамического распределения ресурсов - в новой версии платформы виртуализации существенно расширен функционал DRS — системы динамического распределения ресурсов между виртуальными машинами и узлами инфраструктуры, новые адаптивные алгоритмы учитывают текущее состояние и изменение нагрузки, повышая степень оптимизации использования вычислительных ресурсов и принимая во внимание накладные расходы, связанные с миграцией виртуальных машин, обновление помогает эффективнее распределять нагрузку, поддерживать стабильную производительность виртуальных машин и сокращать необходимость ручного управления инфраструктурой.

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