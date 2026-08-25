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UCMS Group и Smart Engines объявили о технологическом партнерстве в области автоматизации кадрового документооборота

UCMS Group, представитель сферы аутсорсинга бизнес-процессов, и российская ИИ-компания Smart Engines объявили о технологическом партнерстве в области автоматизации кадрового делопроизводства. Решения Smart Engines для интеллектуального распознавания документов стали частью цифровой платформы UCMS Group. За одну минуту на сервере система способна распознать более 100 комплектов кадровых документов, значительно ускоряя их обработку.

Первым этапом сотрудничества стала автоматизация двух наиболее ресурсоемких процессов кадрового администрирования: оформления новых сотрудников и внесения изменений в данные действующего персонала. Благодаря технологии интеллектуального распознавания специалисты получают данные из документов без необходимости вручную переносить их в учетную систему. Это позволяет сократить объем рутинных операций и снизить вероятность ошибок при вводе информации.

Решение Smart Engines автоматически определяет тип загруженного документа, извлекает необходимые реквизиты и возвращает их в структурированном виде для загрузки в учетную систему. Технология поддерживает распознавание основных кадровых документов, включая паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении детей и заключении брака, а также военные билеты, в том числе заполненные вручную. Для каждого извлеченного реквизита рассчитывается показатель уверенности, что повышает прозрачность обработки и позволяет оптимизировать работу с комплектом документов.

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«В технологическом партнере для нас важны те же базовые принципы, которых мы придерживаемся и в нашей собственной работе с кадровыми процессами: защищенная обработка персональных данных, высокая скорость работы и простота интеграции с другими системами. При выборе библиотеки автоматического распознавания сканов определяющими факторами для нас стали широкий набор предустановленных шаблонов документов и высокая эффективность решения даже при асинхронных и многопоточных вызовах. Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что платформа Smart Engines полностью соответствует нашим ожиданиям. Благодаря модели развертывания on-premise сканы обрабатываются внутри нашего ИТ-контура и не передаются во внешние сервисы, что особенно важно при работе с персональными данными. Отдельно хотелось бы отметить качество технической документации и профессионализм специалистов Smart Engines, что также говорит о зрелости продукта. Все это позволило нашей команде оперативно интегрировать библиотеку в действующие сервисы клиентов без необходимости существенного расширения инфраструктуры. Мы уверены, что сотрудничество позволит сделать наши ИИ-решения еще более продуктивными, удобными и надежными», – сказала Мария Крушатина, руководитель команды веб-разработки личных кабинетов сотрудников на базе EmployeeGate в UCMS Group.

Все алгоритмы распознавания и технологический стек являются собственной разработкой Smart Engines. Продукты компании входят в реестр российского программного обеспечения Минцифры России и поставляются для локального развертывания в инфраструктуре заказчика. Изображения документов не передаются во внешние сервисы и не обрабатываются облачными верификаторами, что обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных и соответствует требованиям информационной безопасности.

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