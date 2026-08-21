«Ростелеком» представил итоги пилота цифрового двойника Пермского края

Эксперты «Ростелекома» представили итоги пилотного запуска проекта «Цифровой двойник региона» в Прикамье. Отечественная платформа объединяет данные из различных сфер жизни территории, создавая целостную картину для эффективного управления. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сейчас проект перешел от стадии концепции к реальному рабочему инструменту: оцифровано почти 800 тыс. объектов края: от жилых домов и дорог до инженерных коммуникаций. Доказана возможность бесшовной интеграции данных между ключевыми министерствами региона: ЖКХ, транспорта и имущественных отношений. Система решает прикладные задачи властей: контроль капитального ремонта жилых домов, мониторинг мест скопления твердых коммунальных отходов и анализ градостроительных ограничений.

Илья Головнин, директор по цифровым регионам «Ростелекома» на Урале: «По сути, мы постепенно создаем цифровой паспорт всего Пермского края. Это живая, постоянно обновляемая модель территории. Главное здесь — не просто объем информации, а их объединение в общую систему. Это помогает улучшать взаимодействие при принятии решений между правительственными структурами, которые ежедневно работают в связке, но отвечают за разные направления. Для нас принципиально, что платформа полностью отечественная — от архитектуры до кода. Вопрос не только технологической независимости, но и доверия к данным».

Цифровое решение «Ростелекома» формирует интегрированное информационное поле из различных сфер жизни территории, объединяющее данные из коммунального сектора, транспорта, экологии, экономики и социальной сферы. Система аккумулирует сведения из десятков источников, таких как государственные реестры, муниципальные сервисы, камеры наблюдения, датчики и космическая съемка.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Полученные по итогам пилотного проекта результаты создали прочную базу для расширения системы до полноценной 3D-модели Перми и интеграции в платформу новых отраслей экономики региона в ближайшие годы. Практическая польза внедрения полномасштабной версии цифрового двойника для Прикамья будет очевидна: система позволит сокращать сроки согласования проектов, улучшать качество принятия управленческих решений и экономить бюджетные средства. В итоге все это положительно скажется на жизни населения».

Внедрение «Цифрового двойника региона» — практический инструмент реализации национального проекта «Экономика данных» в Пермском крае. Платформа устраняет «цифровые разрывы» между ведомствами и превращает массивы информации в целостный стратегический актив для развития территорий. Элементы локальной системы могут автоматически интегрироваться в региональный цифровой контур управления субъектом, а в перспективе — встраиваться в федеральные платформы.