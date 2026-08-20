ZeBrains представила ИИ-платформу Artiroute

Российская ИТ-компания ZeBrains представила Artiroute — ИИ-платформу для создания, редактирования и согласования рабочих артефактов в едином пространстве. Внедрение Artiroute позволяет сократить время создания документов на 60%, время поиска информации — на 90%, а количество ошибок в документах — на 85% Об этом CNews сообщил представитель ZeBrains.

Работа с документами — рутинная, но критически важная часть большинства бизнес-процессов. При росте компании сотрудники всё больше времени тратят на поиск нужных файлов, согласование правок и восстановление контекста по завершённым проектам, а экспертиза теряется при ротации команд. ZeBrains предлагает решать эту проблему с помощью Artiroute — платформы, объединяющей рабочее пространство, согласование и корпоративную базу знаний в едином ИИ-контуре.

Artiroute — ИИ-платформа, которая состоит из набора модулей, гибко настраиваемых под процессы компании и дополняемых интеграциями с корпоративными системами:

Рабочее пространство артефактов. Единая среда для создания и редактирования документов по шаблонам. Любой редактор в пространстве может создавать собственные шаблоны, что позволяет стандартизировать типовые артефакты и сократить время подготовки нового документа на 60%. При запуске этапа система автоматически создаёт нужные артефакты из шаблонов — анкеты, ТЗ, матрицы.

Процессы и этапы согласования. Превращает работу над документами в управляемый процесс с прозрачными этапами и понятной логикой перехода между ними: выстроены последовательные или параллельные этапы согласования под процессы компании, предусмотрены разные роли участников, участники получают напоминания о своих задачах согласования.

Кросс-пространственный поиск и граф знаний. Сотрудник может искать информацию не в одном файле, а сразу по всем архивным и активным пространствам компании. Система находит информацию по смыслу. Связи между документами, проектами, терминами и артефактами позволяют быстро восстанавливать контекст и находить релевантные материалы прошлых проектов.

Навыки и правила для ИИ. Настраиваемые компетенции и корпоративные ограничения ИИ-ассистента: стилистика, терминология, обязательные проверки, соответствие стандартам и внутренним регламентам компании.

Конвейер обработки. Пакетная обработка артефактов без участия человека — для типовых операций и массовых задач: транскрибация, саммаризация, извлечение данных, форматирование и сверка версий.

ИИ-ассистент. Агентное редактирование прямо в открытом документе. Работа со всеми типами файлов. Два режима работы с контекстом в одной сессии: можно указать конкретные документы для прямого чтения и одновременно попросить ИИ найти дополнительный контекст в пространстве. Автоматическое соблюдение ГОСТ, корпоративного стиля и терминологии компании.

Гибкое подключение языковых моделей. Совместимость с любыми LLM через API, поддержка локальных моделей для работы в закрытом контуре и возможность смены модели без перестройки процессов.

Интеграции и API. Открытый API и готовые интеграции с корпоративными системами позволяют встроить Artiroute в существующий ИТ-ландшафт компании.

Среди сценариев использования — проектные команды, продуктовые и инженерные подразделения, юридические и финансовые отделы, а также сервисные и производственные компании, где важны закрытый контур, версионность и стандартизация документов.

«Мы сознательно строили Artiroute как рабочее пространство, а не как ещё один трекер задач или портал. Задачи остаются в Jira, портал — в CFL, а материалы и знания живут в Artiroute и связываются с остальными системами через интеграции. Такой подход позволяет командам не терять контекст, а компании — сохранять экспертизу внутри, даже когда проекты завершаются, а сотрудники меняются», — сказал Рамиль Зайнеев, CEO и сооснователь ZeBrains.