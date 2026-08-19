В Сеченовском Университете создают AR-атлас органов человека для подготовки студентов-медиков

Молодые ученые Цифровой кафедры Сеченовского Университета разрабатывают веб-приложение для изучения анатомии, совмещающее 3D-графику и технологии дополненной реальности (AR). С помощью нового сервиса обычный смартфон или планшет превращается в интерактивный 3D-атлас органов. Используя его, будущие врачи смогут детально рассматривать объемные модели органов, проецировать любое изображение в пространство и видеть интересующий объект прямо перед собой. Об этом CNews сообщил представитель Сеченовского Университета.

По словам разработчиков, новый сервис сделает процесс изучения анатомии более наглядным и эффективным. В отличие от существующих аналогов, веб-приложение работает непосредственно в браузере – без установки дополнительного ПО. Кроме того, у платформы открытый исходный код, что позволяет пополнять библиотеку новыми моделями. Доступ к сервису будет полностью бесплатным.

Пользователю достаточно открыть сайт, выбрать интересующий орган из списка, и перед ним появится детализированная 3D-модель. Ее можно вращать, приближать и изучать с разных ракурсов. Просмотр сопровождается текстовым описанием и латинским названием изучаемых органов и структур. Веб-приложение поддерживает AR-режим на устройствах Android и iOS, это позволяет «поместить» объемный орган в реальное пространство.

«Наш проект решает проблему доступности качественного визуального материала. Интерактивные 3D-модели помогают наглядно изучать строение и функционирование организма. Веб-приложение масштабируется под любую образовательную программу и может стать хорошим дополнением к традиционным учебникам и практическим занятиям», – сказал автор проекта, выпускник Цифровой кафедры Первого МГМУ Шохрух Одилов.

«Такие проекты дают студентам практический опыт и становятся частью их профессионального портфолио, – сказал руководитель Цифровой кафедры Сеченовского Университета Алексей Десятников. – В сентябре мы масштабируем эту практику – вовлечение студентов в создание реальных цифровых решений – в новой Цифровой проектной школе «Локус», которая реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые кафедры». Важно помнить, что за каждым успешным проектом стоит человек, который просто не побоялся сделать первый шаг».

На сегодняшний день готова MVP-версия веб-приложения, включающая 12 анатомических моделей. В ближайших планах команды – расширение библиотеки органов, интеграция чат-бота для загрузки новых моделей и сотрудничество с вузами-партнерами для внедрения платформы в образовательные программы. Помимо этого, разработчики планируют развивать новые образовательные разделы сервиса.