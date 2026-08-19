«М.Видео»: россияне вновь открывают для себя специализированные музыкальные устройства

«М.Видео» сообщает, что рынок портативных медиаплееров в России продолжает расти. По итогам первого полугодия 2026 г. продажи категории увеличились на 38,2% в натуральном выражении и на 31,6% в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. За шесть месяцев 2026 г. россияне приобрели 88,8 тыс. портативных медиаплееров против 64,2 тыс. годом ранее. Денежный объем рынка вырос с 200,3 млн до 263,5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель категории TV/AV компании «М.Видео» Андрей Букин: «Мы видим устойчивый рост интереса к специализированным устройствам для прослушивания музыки. Если раньше смартфон был универсальным решением практически для любых сценариев, то сегодня часть пользователей сознательно выбирает отдельные устройства — портативные медиаплееры для повседневного прослушивания и Hi-Fi-аудио, а также виниловые проигрыватели для домашнего использования. При этом покупатели все чаще отдают предпочтение моделям со встроенной памятью, сохраняя интерес к классическому кнопочному форм-фактору. Одновременно развивается и премиальный сегмент: растет спрос на Hi-Fi-плееры и устройства для воспроизведения винила, что говорит о стремлении пользователей получать более качественный и осознанный опыт прослушивания музыки».

Лидером российского рынка по итогам первого полугодия стала Digma, занявшая около 42% продаж в натуральном выражении. Второе место удерживают устройства без бренда (Unbranded) с долей около 23%, третье — Vita Musica (около 11%). В первую пятерку также вошли MECHEN и FIIO.

В денежном выражении лидером также остается Digma с долей около 27%, однако второе место занимает FIIO, контролирующая около 20% рынка благодаря высокому спросу на премиальные Hi-Fi-плееры. Далее следуют Unbranded, Hiby и Mechen.

Покупатели все чаще выбирают модели со встроенной памятью. Если год назад на них приходилось 65% продаж в штуках, то по итогам первого полугодия 2026 года — уже 70%. Доля устройств, использующих карты памяти, снизилась с 35% до 30%. В денежном выражении встроенная память занимает уже 75% рынка.

При этом пользователи остаются верны классическому форм-фактору. 83% всех проданных медиаплееров оснащены кнопочным управлением без сенсорного экрана. Доля устройств с мультитач-дисплеем составляет 10%, а моделей с одноточечным сенсорным управлением — 7%.

Одновременно растет интерес к более функциональным устройствам. Доля медиаплееров с поддержкой воспроизведения видео увеличилась с 40% до 42%, тогда как модели, предназначенные исключительно для прослушивания музыки, занимают 58% рынка.

По данным собственного маркетплейса «М.Видео», интерес к специализированной аудиотехнике подтверждается и внутренней статистикой компании. Во II квартале 2026 г. по сравнению с I кварталом 2026 г. оборот портативных медиаплееров продемонстрировал кратный рост, а оборот виниловых проигрывателей увеличился более чем в 4,5 раза (+353%).