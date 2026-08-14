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Оптика «Ростелекома» протянулась по Ланинским полям Соликамска

«Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в микрорайоне Ланинские поля города Соликамска Пермского края. Специалисты провайдера проложили порядка 4 км сетей и обеспечили доступом к высокоскоростному домашнему интернету и цифровым сервисам более 400 частных домов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

При строительстве использовалась технология GPON (Gigabit Passive Optical Network) — гигабитная пассивная оптическая сеть, при которой кабель заводится напрямую в дом абонента, что гарантирует стабильную скорость соединения с Сетью. Благодаря высокой пропускной способности канала можно одновременно подключить и пользоваться интернетом, телефонией, видеонаблюдением и другими современными цифровыми сервисами.

Ланинские поля — исторический район в северной части Соликамска площадью около 2 кв. км. В прошлом здесь располагались пахотные земли, которые распределяли между земледельцами. Среди владельцев наделов упоминаются фамилии Негодяевых, Пономаревых и Ланиных. По одной из версий, название района связано с угодьями, принадлежавшими семье купца Ланина, высланного из Москвы.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Если в прошлом на этих землях собирали урожай, то сегодня мы предоставляем жителям новые цифровые ресурсы. За два месяца мы построили здесь современную инфраструктуру, которая открывает перед населением новые возможности для решения повседневных задач, общения, обучения и работы. Сегодня высокоскоростной интернет — это не просто связь для развлечений, а базовый элемент комфорта, безопасности и главный фактор привлекательности территории для жизни, бизнеса и туризма».

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С начала 2026 г. «Ростелеком» подключил к оптическому интернету около 3 тыс. домохозяйств частного сектора в 20 населенных пунктах Пермского края. До конца года компания планирует охватить еще 4 тыс. домовладений, продолжая масштабную работу по обеспечению жителей региона современными и надежными цифровыми сервисами. Среди доступных решений – онлайн-кинотеатр Wink с тысячами фильмов и сериалов, а также технологии экосистемы «Умный дом», которые позволяют сделать быт более комфортным и безопасным.

Общая протяженность ВОЛС «Ростелекома» в регионах России превысила уже 1,1 млн километров, что обеспечивает возможность подключения к высокоскоростному интернету для более чем двух из трех семей страны.

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