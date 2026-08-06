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«Яндекс 360» обновил сервисы совместной работы и расширил возможности «Алисы Про» в «Таблицах»

«Яндекс 360» представил июльское обновление сервисов для командной работы. «Алиса Про» в «Таблицах» научилась точнее подбирать и автоматически применять формулы, а разработчики ботов получили новые возможности для создания сценариев автоматизации в «Телемосте» и «Мессенджере». Обновления также затронули «Календарь», «Вики», «Трекер» и инструменты администрирования, помогая компаниям оптимизировать рабочие процессы и повышать эффективность совместной работы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

В «Таблицах» расширились возможности «Алисы Про». Теперь ИИ-помощник точнее подбирает формулы и сразу применяет их к выбранным ячейкам, создает списки и таблицы, одновременно обрабатывая несколько строк или столбцов, а также автоматически пересчитывает результаты при изменении исходных данных. Это позволяет сократить объем ручной работы с формулами и быстрее выполнять повседневные задачи.

В «Телемосте» и «Мессенджере» расширили возможности платформы для создания ботов. Теперь разработчики могут создавать более сложные сценарии автоматизации: боты умеют закреплять и редактировать сообщения, форматировать текст, отправлять важные сообщения без уведомлений, работать со стикерами и кнопками быстрого ответа, отображать индикатор подготовки ответа, создавать публичные чаты по ссылке-приглашению и получать через API списки чатов и участников.

Кроме того, появилась возможность отправлять один и тот же файл сразу в несколько чатов без повторной загрузки. Максимальный размер загружаемого файла увеличили с 20 до 51 МБ.

Пользователям iPhone и iPad стала доступна демонстрация экрана устройства во время видеовстреч в «Телемосте», а в версии для Android изменилось отображение звонков один на один: видео собеседника или свое изображение можно развернуть на весь экран и быстро переключаться между ними.

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В «Календаре» добавили отображение отклоненных встреч. Если пользователь ответил на приглашение «Не пойду», событие можно оставить в календаре в зачеркнутом виде, чтобы при необходимости быстро открыть его, посмотреть детали или изменить свое решение.

В «Вики» пользователям стала доступна новая функциональность для работы с информацией: выделение строк, столбцов и отдельных ячеек таблиц цветом, а также создание задачи в «Трекере» прямо из выделенного текста страницы. Название и описание задачи заполняются автоматически, а сама задача связывается с исходной страницей.

Обновления получили и инструменты администрирования «Яндекс 360»: появился публичный API для управления офисами и переговорными комнатами, а также механизм групповых политик, который позволяет администраторам централизованно задавать правила доступа для сотрудников, подразделений и рабочих групп. Сейчас с их помощью настраивается совместный доступ на «Диске».

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