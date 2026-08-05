Выпущен релиз 1.9.1 интеграционного решения «Плюс7 ФормИТ» с важными обновлениями функциональности и безопасности

Компания «Дата Инновации», российский разработчик ПО для работы с данными и знаниями выпустила версию 1.9.1 своего флагманского решения «Плюс7 ФормИТ». Улучшения в новом релизе затрагивают функциональные составляющие продукта, такие как ETL/ELT-процессы, профилирование данных и управление их качеством, маскирование данных, а также аспекты безопасности. О этом CNews сообщили представители DIS Group.

Особенности нового релиза

Совершенствование механизма расчета и отображения метрик качества данных.

Увеличение объема создания тестовых данных в потоке для полуструктурированных данных (XML).

Увеличение глубины просмотра и анализа логов интеграции – для целей стабильности обмена (мониторинг), операционного и ИБ-аудита (комплаенс, расследование инцидентов, анализ ошибок).

Улучшение поддержки SSL/TLS подключений, в соответствии с требованиями современных протоколов.

«Интеграционное решение «ФормИТ» – важная составляющая интеллектуальной платформы данных AIDP, которая позволяет в пакетном и онлайн-режиме наполнять озера-хранилища реального времени класса Lakehouse большими потоками информации из корпоративных информационных систем для решения современных аналитических задач. Обновление «ФормИТ» позволит более эффективно и безопасно выполнять эти задачи», — сказала Екатерина Якорева, руководитель отдела развития продаж DIS Group.

Новая версия «ФормИТ» содержит ряд доработок для улучшения стабильности. Существенное внимание уделено совместимости с актуальными версиями ПО в части окружения (операционные системы), СУБД, интеграционных шин, протоколов.

DIS Group является мастер-дистрибьютором решений «Дата Инновации» на российском рынке.