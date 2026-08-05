Разделы

ПО Софт
|

Выпущен релиз 1.9.1 интеграционного решения «Плюс7 ФормИТ» с важными обновлениями функциональности и безопасности

Компания «Дата Инновации», российский разработчик ПО для работы с данными и знаниями выпустила версию 1.9.1 своего флагманского решения «Плюс7 ФормИТ». Улучшения в новом релизе затрагивают функциональные составляющие продукта, такие как ETL/ELT-процессы, профилирование данных и управление их качеством, маскирование данных, а также аспекты безопасности. О этом CNews сообщили представители DIS Group.

Особенности нового релиза

Совершенствование механизма расчета и отображения метрик качества данных.

Увеличение объема создания тестовых данных в потоке для полуструктурированных данных (XML).

Увеличение глубины просмотра и анализа логов интеграции – для целей стабильности обмена (мониторинг), операционного и ИБ-аудита (комплаенс, расследование инцидентов, анализ ошибок).

Улучшение поддержки SSL/TLS подключений, в соответствии с требованиями современных протоколов.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

«Интеграционное решение «ФормИТ» – важная составляющая интеллектуальной платформы данных AIDP, которая позволяет в пакетном и онлайн-режиме наполнять озера-хранилища реального времени класса Lakehouse большими потоками информации из корпоративных информационных систем для решения современных аналитических задач. Обновление «ФормИТ» позволит более эффективно и безопасно выполнять эти задачи», — сказала Екатерина Якорева, руководитель отдела развития продаж DIS Group.

Новая версия «ФормИТ» содержит ряд доработок для улучшения стабильности. Существенное внимание уделено совместимости с актуальными версиями ПО в части окружения (операционные системы), СУБД, интеграционных шин, протоколов.

DIS Group является мастер-дистрибьютором решений «Дата Инновации» на российском рынке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

Создатель знаменитого российского Linux купил полсотни разработчиков суверенной СУБД «Персей»

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Один против миллиарда. Telegram удалили из магазина приложений для iPhone по вине единственного человека

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Россиян не пускают к собственным деньгам. Сайты банков перестали открываться в Chrome, Opera, Safari и Firefox

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще