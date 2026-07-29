Voxys развивает CLP-платформу для работы с клиентскими аудиториями

Voxys усиливает направление BigData и развивает CLP-платформу для управления клиентскими аудиториями, поиска актуального интереса и запуска персонализированных коммуникаций. Решение объединяет инструменты анализа клиентских баз, мониторинга интересов, сегментации, скоринга и передачи подготовленных аудиторий в каналы продаж и коммуникаций. В их числе контакт-центр, CRM, SMS, push-уведомления, боты и другие цифровые каналы. Задача платформы — помочь бизнесу обращаться не ко всей клиентской базе сразу, а к тем пользователям, у которых в конкретный момент может быть интерес к продукту или услуге. CLP-платформа VOXYS развивается вокруг двух основных сценариев: генерации потенциальных клиентов и регулярного мониторинга клиентских баз. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

Первый сценарий связан с формированием целевых аудиторий под конкретные бизнес-задачи. Это могут быть продажи, реактивация клиентов, повторные покупки, повышение среднего чека или вывод нового продукта на рынок. Платформа помогает определить клиентов, в том числе потенциальных, которые с большей вероятностью заинтересуются предложением, присвоить им скоринг интереса и передать в работу через подходящий канал коммуникации.

Для этого в CLP-платформе Voxys развиваются конструктор клиентских сегментов, библиотека готовых аудиторий по отраслям и интересам, сегментация по жизненному циклу клиента, скоринг и приоритизация контактов. Также предусмотрены рекомендации по каналу коммуникации, карточка лида для оператора или менеджера, фиксация результата контакта и обратная связь для настройки следующих кампаний. Такой подход позволяет компаниям работать не просто с контактными данными, а с подготовленной аудиторией, для которой понятны причина интереса и возможный сценарий дальнейшего взаимодействия.

Второй сценарий — регулярный мониторинг клиентских баз. Компании могут загружать на мониторинг собственные базы, включая массивы на несколько миллионов контактов, и получать сигналы о появлении нового интереса у клиентов. Например, страховые компании могут использовать этот сценарий для выявления интереса к недвижимости, автомобилям, медицинским услугам, кредитным продуктам и другим событиям, которые могут быть связаны с потребностью в страховании. В этом направлении в платформе развиваются паспорт базы с описанием источника, целей использования и ограничений, защищенный контур работы с данными, мониторинг интересов по категориям, настройка триггеров, определение срока актуальности сигнала, история интересов клиента и дашборды эффективности. Горячие сегменты могут передаваться в CRM, контакт-центр или цифровые каналы. Такой формат позволяет превратить клиентскую базу из статичного массива контактов в постоянно обновляемый источник коммерческих возможностей.

Отдельный акцент в CLP сделан на связи анализа данных с последующим действием. Платформа закрывает полный цикл работы с аудиторией: загрузку базы, проверку и обогащение данных, мониторинг интереса, сегментацию, скоринг, выбор канала коммуникации, передачу в работу и фиксацию результата.

«Компании уже не хотят просто накапливать данные или формировать широкие аудитории. Им важно понимать, с кем стоит связаться сейчас, почему этот клиент может быть заинтересован и какой канал лучше использовать. CLP развивается как инструмент, который связывает выявление интереса с конкретным действием в продажах и коммуникациях», — сказал Сергей Рекало, руководитель проектов Voxys.

BigData от компании Voxys объединяет технологии работы с клиентскими данными, сегментацией, мониторингом интересов, лидогенерацией и коммуникациями. CLP-платформа становится одним из ключевых технологических элементов этого направления, связывая данные, клиентские сигналы и каналы коммуникации в едином процессе.