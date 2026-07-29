На платформе versta.io появился модуль для работы с ЭПД

Цифровой логистический оператор versta.io добавил в личный кабинет модуль для работы с электронными перевозочными документами (ЭПД). Теперь пользователи могут вести весь документооборот по перевозкам в едином окне, не переключаясь между системами. Компаниям также стала доступна передача подписания документов на аутсорсинг versta.io при оформлении машиночитаемой доверенности (МЧД). Об этом CNews сообщили представители versta.io.

С 1 сентября 2026 г. перевозочные документы переходят в электронный вид по требованию федерального закона от 7 июня 2025 г. №140-ФЗ. Грузовладельцам, экспедиторам и перевозчикам важно в сжатые сроки перестроить процесс документооборота и обеспечить их подписание в электронном виде на каждом этапе перевозки. Компаниям приходится выделять на это время и ресурсы: от выбора оператора, до обучения сотрудников новому формату работы.

Versta.io упрощает задачу для всех участников логистического рынка. Пользователям платформы versta.io стал доступен новый раздел «ЭПД» в личном кабинете. Платформа предоставляет полный реестр входящих и исходящих документов по перевозкам. Например, когда поступает груз, все сопроводительные документы автоматически подтягиваются в привычный интерфейс логиста. Подписание выполняется непосредственно на платформе, из раздела «ЭПД» – сотруднику не нужно переключаться между разными системами.

Платформа поддерживает два сценария подключения к ЭПД. В первом клиент работает через versta.io как единого поставщика логистических услуг: документы формируются автоматически, а их подписание входит в согласованные условия перевозки без отдельных платежей. Во втором клиент подключает собственный действующий договор с оператором ЭПД – в этом случае компания сама выбирает оператора и подписывает документы самостоятельно.

Архитектура платформы versta.io предполагает работу с несколькими операторами ЭПД, чтобы клиенты не были привязаны к одному провайдеру и могли выбирать наиболее подходящие условия. На сегодняшний день поддерживаются интеграции с «Контур.Диадок» и ГК «Астрал» и планируется расширение списка доступных операторов.

Отдельная опция для клиентов versta.io – передача подписания документов на аутсорсинг при условии наличия машиночитаемой доверенности. В этом случае компании не нужно выпускать электронную подпись на каждого сотрудника, отслеживать актуальность полномочий при отпусках, больничных и увольнениях, а также перестраивать внутренние бизнес-процессы под новый формат работы с документами. Подписание происходит автоматически по заданным условиям либо по подтверждению сотрудника – кнопкой в интерфейсе или командой через бота в мессенджере.

«Мы встроили в нашу информационную систему блок, благодаря которому логист работает в единой среде – принимает и оформляет грузы, подписывает и отправляет документы. Заказчику больше не нужно переключаться между разными окнами и сервисами. Причем к платформе можно подключить любого внешнего оператора ЭПД – с крупнейшими из них мы сформировали специальные коммерческие условия для пользователей платформы, – сказал Виктор Сизов, сооснователь цифрового логистического оператора versta.io. – Наше решение не меняет процессы, мы лишь обнуляем их стоимость».