RED Security SOC: 47% объявлений в даркнете посвящены продаже утекших баз данных

Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, представила результаты исследования площадок и форумов даркнета, посвященного анализу предложений хакерских услуг и сервисов. Специалисты центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOС изучили почти 80 тыс. объявлений, размещенных на теневых ресурсах, чтобы оценить структуру и динамику нелегального рынка киберуслуг. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

Согласно результатам исследования, наиболее популярным товаром на теневых площадках остаются базы утекших данных – на них приходится 47% всех изученных объявлений. Второе место занимают взломанные аккаунты различных сервисов и платформ с долей 18%, а третье – продажа вредоносного программного обеспечения, доля которого составила 14%. Далее следуют услуги, связанные с кибермошенничеством в сфере финансов, такие как кардинг и продажа документов для подтверждения личности при оформлении банковских продуктов. Этой теме посвящено примерно каждое десятое объявление в даркнете.

Отдельное внимание аналитики RED Security SOC уделили структуре предложения в сегменте вредоносного программного обеспечения. В большей части объявлений (58%) киберпреступники предлагают приобрести вирусы для шифрования или кражи данных, загрузчики вредоносной функциональности и программы для удаленного доступа (RAT), позволяющие злоумышленникам скрытно получать контроль над зараженными рабочими станциями и серверами. Однако, кроме этого, очень большая доля предложений (42%) посвящена продаже дрейнеров криптокошельков -инструментов для кражи криптовалюты. По мнению экспертов RED Security SOC, это связано с тем, что для с атак с помощью дрейнеров злоумышленнику не нужна серьезная квалификация, при этом цены на них сравнительно низкие. Кроме того, дрейнеры позволяют злоумышленникам практически моментально и без особых рисков монетизировать атаки и получить выручку, многократно превышающую вложенные средства.

Наиболее редким предложением на теневых форумах оказались доступы в инфраструктуру компаний, эксплойты для уязвимостей нулевого дня и услуги взлома на заказ – на каждую из этих категорий приходится по 1% от общего числа объявлений. Аналитики RED Security SOC связывают это с тем, что подобные предложения требуют от продавцов более серьезных компетенций в сфере киберпреступности. В исследовании также отмечается, что, несмотря на невысокую долю таких предложений в общем объеме, в абсолютном выражении цифры достаточно значимы: с начала года появилось более тысячи новых объявлений на данные темы.

Наиболее заметный прирост количества объявлений об услугах в сфере киберпреступности был зафиксирован в первом квартале, когда число новых предложений превысило 42 тыс. С апреля оно стало снижаться и по итогам второго квартала составило чуть больше 32 тыс.

«С начала года мы фиксируем снижение числа новых объявлений с предложением подобных услуг примерно на 23%, – отметил Григорий Поздеев, руководитель направления Threat Intelligence (разведки киберугроз) центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC. – Это может свидетельствовать как об усилении мер противодействия киберпреступности со стороны правоохранительных органов в виде блокировок нелегальных площадок, так и о трансформации самого теневого рынка, где часть активности смещается в более закрытые и труднодоступные каналы. Тем не менее, сохраняющийся высокий спрос на подобные услуги говорит о том, что компаниям необходимо продолжать инвестировать в защиту от киберугроз».