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До 100 Мбит/с ускорили интернет в садоводствах на Вилюйском тракте

Более комфортный онлайн-серфинг стал доступен якутским дачникам. С учетом возрастающей сезонной нагрузки инженеры «МегаФона» усилили сеть дополнительным оборудованием на территории садоводств вдоль трассы «Вилюй». Теперь даже в часы пик отдыхающим доступны скоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Изменения затронули несколько десятков небольших садовых товариществ вокруг озер Темиэ и Сугун под Якутском. Между ними также проходит участок федеральной трассы «Вилюй». Новая базовая станция работает в разных частотных диапазонах, чтобы охватить большую площадь покрытия, обеспечить оптимальную емкость для абонентов и высокую скорость передачи данных. Максимальные скорости загрузки теперь достигают 100 Мбит/с.

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Благодаря этому местные садоводы без задержек могут искать советы по выращиванию растений на видеохостингах, делиться собственными фотографиями грядок и клумб в соцсетях, в свободное время смотреть фильмы и читать книги в режиме онлайн. А водителям и пассажирам стало удобнее строить маршруты в навигаторах, отслеживать дорожную обстановку и погоду.

«Загородный отдых не теряет своей популярности. При выборе дачного участка, помимо дорожной доступности, состояния дома, наличия коммуникаций, большое значение имеет сотовая связь. Телеком-сеть дает возможность интересно провести досуг, мгновенно изучить необходимую информацию в интернете, в любой момент связаться с близкими или обратиться в экстренные службы. Усиление существующей сети в садоводствах рядом с Сугуном и Темиэ – лишь часть работ, которую мы провели в рамках подготовки к дачному сезону», - сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).

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