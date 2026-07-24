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Лаборатория нейронаук «Сбера»: как изменилось отношение россиян к ИИ за 6 лет

Лаборатория нейронаук и поведения человека «Сбера» представила результаты шестилетнего мониторинга восприятия искусственного интеллекта в России. Исследование показало, как менялось восприятие ИИ с 2019 по 2025 г. Динамика отношения к ИИ оценивалась по 14 парам противоположных характеристик: «прозрачный — туманный», «контролируемый — неконтролируемый» и другие.

В 2019 г. большинство респондентов рассматривали ИИ как понятный и предсказуемый алгоритм — прежде всего в контексте голосовых помощников и беспилотных автомобилей. В 2022 г. выход на рынок генеративных нейросетей вызвал волну энтузиазма. Именно тогда оценки россиян по большинству положительных параметров достигли максимальных значений. А в 2025 г. образ технологии усложнился — ИИ стали воспринимать как полезный и прогрессивный, но менее прозрачный, определённый и контролируемый инструмент. При этом более 80% опрошенных поддерживают дальнейшее развитие искусственного интеллекта.

Выяснилось, что готовность человека к ИИ сильно зависит от отрасли, где он внедряется. В 2025 г. лидерами стали интернет-магазины — 63% респондентов не возражают против искусственного интеллекта в этой сфере. Далее следуют мобильные операторы (47%), банки и государственные услуги (по 38%). Уровень принятия ИИ в медицине составил 35%. Несмотря на растущее доверие к технологии, готовность делегировать ей принятие врачебных решений остаётся невысокой. Применение ИИ в диагностике одобряют только 16% опрошенных, а для хирургических вмешательств — 10%. Среди всех отраслей ниже всего этот показатель в страховании — 22%. Он снизился в 2022 г. и с тех пор не восстановился.

Исследование прояснило и восприятие ИИ на рынке труда. Оказалось, что автоматизации рабочих мест больше всего опасаются молодые специалисты. В 2019 г. 47% участников 18–30 лет считали свои знания и навыки уязвимыми к автоматизации. Сейчас показатель уменьшился до 39%, но он по-прежнему выше, чем в старших возрастных группах. Ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть ИИ, респонденты называют скорость работы и экономическую эффективность. Причём характер тревоги у разных поколений отличается: молодые боятся не угнаться за ИИ в профессии, старшие — не разобраться в новых программах и интерфейсах.

Характерно, что с развитием ИИ растёт запрос на живое взаимодействие с сотрудниками компаний. Если в 2019 г. человека вместо чат-бота выбирали 61% опрошенных, то в 2025 г. — 69%. Результаты указывают на сохраняющуюся значимость человеческого участия в задачах, где важны понимание контекста, гибкость и эмпатия.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Чем больше ИИ входит в нашу жизнь, тем важнее становится живое общение — наше исследование подтверждает это. Люди понимают, что мир идёт к синергии человека и искусственного интеллекта, и что ИИ не отнимает у нас всё человеческое, а даёт возможность переосмыслить себя. При этом профессиональные компетенции всё так же максимально необходимы, ведь именно человек ставит ИИ задачу, определяет условия её выполнения, контролирует ход работ и интерпретирует результат. Не всё можно — и нужно — алгоритмизировать. Поэтому главное — понять, что мы хотим делегировать ИИ, а что лучше оставить за собой».

Андрей Курпатов, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, сказал: «За шесть лет восприятие ИИ в России трансформировалось от идеализации к взвешенному пониманию — это признак более зрелой цифровой культуры. Пользователи признают потенциал технологий, но понимают, что впереди — более глубокое их освоение. Наша задача — упрощать это взаимодействие, чтобы люди могли уверенно использовать искусственный интеллект в разных сферах, не испытывая тревоги перед всё более сложными системами».

Исследование проводилось в три этапа — в 2019, 2022 и 2025 гг. — по единой методологии. В каждой волне участвовало около тысячи жителей российских городов с населением более 100 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет. Респонденты активно пользуются смартфонами и интернетом, но не работают в ИТ.

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