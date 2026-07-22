«Яндекс» бесплатно обучит сотрудников НКО и волонтеров работе с нейросетями

«Яндекс» при поддержке образовательного проекта To Dual запустил бесплатный онлайн-курс по работе с ИИ для волонтеров и сотрудников НКО. В нем рассказывается, какие задачи фонды могут поручить нейросетям и как эффективно применять инструменты на базе ИИ — от чата с «Алисой AI» до ИИ-агентов, отвечающих на типовые вопросы пользователей. Эти знания помогут НКО автоматизировать рутинные процессы и уделять больше времени благополучателям. Проходить обучение можно в любое время в удобном темпе — курс уже доступен на платформе «Яндекс Практикума». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Курс включает в себя теорию и практические задания, основанные на примерах из деятельности НКО. Слушатели узнают, как ИИ может помочь в подготовке заявок на гранты, обработке анкет благополучателей, составлении контент-плана для социальных сетей, написании инструкций для волонтеров и так далее. Также курс рассказывает об этике и безопасности при работе с ИИ — например, почему не каждую задачу можно доверить нейросети и какие данные необходимо обезличивать при взаимодействии с моделью. Преподаватели курса — эксперты «Яндекса» в области разработки ИИ-сервисов и сооснователи проекта To Dual.

На занятиях рассказывается о разных типах нейросетей и о том, как выбрать подходящий инструмент в зависимости от задачи. Например, составить черновик письма для партнера можно в обычном чате с «Алисой AI», а с автоматизацией повторяющихся действий — скажем, ответов на частые вопросы — лучше справится ИИ-агент. Созданию ИИ-агентов посвящен отдельный блок курса. Из него можно узнать, чем этот инструмент отличается от простых чат-ботов и как создать собственного агента без навыков разработки — например, при помощи платформы Yandex AI Studio.

«Мы видим, что многие НКО уже применяют инструменты на базе ИИ в ежедневной работе. Наш курс позволяет каждому слушателю освоить именно те темы, которые его интересуют. Уроки можно проходить как последовательно, так и в произвольном порядке — например, опытные пользователи могут пропустить вводный модуль и сразу перейти к нужному блоку. А для тех, кто сомневается в своем уровне, в начале и в конце курса предусмотрено тестирование: оно подскажет, на какие темы стоит обратить внимание в первую очередь», — сказал Сергей Михальцов, руководитель программы «Цифровые решения для НКО» фонда «Помощь рядом».

В октябре 2025 г. «Яндекс» запустил пилотную версию курса для выпускников Московской школы профессиональной филантропии фонда «Друзья» — участниками стали сотрудники 79 некоммерческих организаций. Кроме того, в прошлом году благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» выпустил руководство для НКО, которое содержит пошаговые инструкции по работе с нейросетями, а также библиотеку с шаблонами промптов. Узнать подробнее о программе курса и начать обучение можно на платформе «Яндекс Практикума».

Нейросеть «Алиса AI» и другие основные ИИ-решения «Яндекса» для пользователей доступны бесплатно. НКО — партнеры фонда «Помощь рядом» могут получить расширенный доступ к продуктам «Яндекс 360» и Yandex Cloud, подав заявку на участие в программе «Цифровые решения для НКО».