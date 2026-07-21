СХД Atlas и ПК «Горизонт-ВС»: проверенный стек технологий для создания отказоустойчивых защищенных ИТ-инфраструктур

Разработчики систем хранения данных Atlas и сертифицированной доверенной платформы серверной виртуализации «Горизонт-ВС» объявили о завершении комплексных испытаний на совместимость. По итогам тестов решения признаны полностью совместимыми и рекомендованы для построения корпоративных дата-центров любой сложности — от локальных кластеров до распределенных инфраструктур. Совместимый стек снимает ключевой риск импортозамещения — конфликты на стыке оборудования и программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Испытания проводились на стенде в демо-лаборатории Atlas. Стенд объединил кластерную платформу серверной виртуализации «Горизонт-ВС» с отказоустойчивой системой группового управления на базе трех выделенных физических серверов российского производства и централизованную систему хранения данных Atlas.SM. Сетевая среда представляла собой смешанную конфигурацию, характерную для многих российских заказчиков: Ethernet (1/10/25 GbE) и FC (16 Gbps).

Тестирование подтвердило штатную работу различных типов дисковых ресурсов и размещаемых на них виртуальных машин при использовании блочных (iSCSI и FC) и файловых (NFS 3.0/4.x) типов доступа, в различных режимах работы контроллеров СХД Atlas.SM (Symmetric Active-Active и ALUA). Процессы миграции виртуальных машин между хранилищами кластера и различными дисковыми ресурсами СХД Atlas.SM проходили в штатном режиме.

Особое внимание было уделено стресс-тестам, имитирующим сбои, характерные для промышленной эксплуатации: выход из строя сервера или сетевого оборудования, отказ контроллера СХД, разрыв сетевых соединений и другие критические ситуации. Результаты показали стабильную работу кластера с минимальным влиянием отказов на производительность ресурсов.

Для заказчиков, планирующих переход на отечественный ИТ-стек, протестированная связка сокращает время и затраты на внедрение, поскольку не требует самостоятельной проверки совместимости оборудования и ПО. Кроме этого, сертифицированное ПО «Горизонт-ВС» позволяет применять решение на объектах инфраструктуры, относящихся к ГИС, ЗОКИИ, ИСПДн, АСУ ТП до 1 класса/категории включительно.

«Наша задача заключалась не просто в проверке базовой связности компонентов, а в создании условий, максимально приближенных к аварийным ситуациям в реальном ЦОД. Главный результат — Atlas.SM сохранила доступность данных даже при критических сбоях. Это подтверждает соответствие системы заявленным параметрам отказоустойчивости в условиях реальных эксплуатационных нагрузок», — отметил Дмитрий Пензов, технический директор Atlas.

«Переход на импортонезависимые решения часто сопровождается опасениями возникновения программно-аппаратных конфликтов. Наш совместный тест с Atlas доказывает: связка ПК «Горизонт-ВС» и Atlas.SM работает стабильно даже в сценариях отказа оборудования. Это дает заказчикам уверенность в том, что инфраструктура будет развернута быстро и без «сюрпризов» в процессе эксплуатации», — сказал Сергей Приданцев, исполнительный директор «Пангео Горизонт».

Компании планируют регулярно обновлять матрицу совместимости с отечественными производителями ПО и оборудования, поддерживая актуальность протестированных конфигураций в новых версиях своих продуктов.