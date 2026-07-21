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«Гарда Data Masking» ускоряет процессы маскирования и снижает нагрузку на ИТ-инфраструктуру

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, представила обновление «Гарда Data Masking» – системы поиска, обезличивания и удаления конфиденциальных данных. В релизе значительно увеличена скорость обработки данных, внедрено инкрементальное маскирование и расширены возможности поиска ПДн с помощью ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

В ходе обновления была внедрена функция инкрементального маскирования баз данных PostgreSQL. Такой способ обезличивания позволяет обрабатывать только информацию, изменившуюся с момента предыдущего маскирования, что сокращает время обработки данных и нагрузку на ИТ-инфраструктуру.

В рамках релиза добавлена возможность выполнять безопасную аутентификацию в PostgreSQL с использованием сертификата вместо передачи учетных записей (логина и пароля). Также для PostgreSQL и MS SQL стала доступна опция шифрования подключения к исходным и конечным базам данных. Благодаря этому снижается риск перехвата и компрометации информации при ее передаче.

Ранее реализованный ИИ-поиск ПДн в базах данных стал доступен и для файлов форматов JSON и XML. Решение позволяет точнее находить чувствительную информацию внутри текстовых массивов, содержащихся в таких файлах.

Усовершенствованы возможности выборочного маскирования: в соответствующем разделе отображаются последние результаты поиска, выполненные текущим пользователем, а в разделе «Восстановление» доступен поиск по причине маскирования. Эти изменения позволяют быстрее находить необходимую информацию и упрощают работу с продуктом.

«Мы непрерывно совершенствуем решение, ориентируясь на реальные задачи заказчиков: ускорение работы с данными, повышение безопасности процессов маскирования и удобство работы с продуктом. В новой версии мы адаптировали механизм взаимодействия с MS SQL и MySQL, что позволило ускорить процессы сканирования и обезличивания более чем в два и в два с половиной раза соответственно. Также реализовали поддержку Greenplum, MS SQL 2012 и Jatoba 18, а для баз данных Arenadata добавили механизмы распределения и секционирования данных», – сказал Дмитрий Ларин, руководитель направления по защите баз данных компании «Гарда».

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