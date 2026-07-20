Группа «Самолет» и ИТМО подвели итоги первого набора совместной образовательной программы для ИТ-руководителей

В Университете ИТМО состоялся первый выпуск студентов совместной с группой «Самолет» магистерской программы «Руководитель ИТ-разработки». Программа была запущена в 2024 г. Она готовит руководителей нового поколения, чьи умения сочетают управленческие компетенции с глубоким пониманием современных технологий разработки и внедрения ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

За время обучения студенты работали над девятью реальными бизнес-кейсами, предложенными экспертами группы «Самолет». Задачи были посвящены разработке цифровых продуктов и корпоративных информационных систем, интеграции сервисов, миграции данных, применению искусственного интеллекта и RAG-подходов. Помимо работы над учебными проектами, студенты приняли участие в Зимней проектной школе ИТМО и группы «Самолет», где совместно с экспертами компании разрабатывали прикладные ИТ-решения. Одним из результатов этой работы стал автоматизированный парсер лидов для риелторов, который работает на базе отраслевой ИИ-платформы группы «Плюс». Сервис ежедневно анализирует социальные сети и находит до 600 потенциальных клиентов, а сегодня его используют более 300 специалистов в 328 городах России.

Александра Горчакова, директор по персоналу и устойчивому развитию группы «Самолет»: «Партнерство с ИТМО, с одной стороны, открыло мир девелопмента для специалистов ИТ, с другой стороны, дало нашей компании доступ к свежим, нестандартным технологическим решениям и идеям с гораздо более эффективной экономической моделью».

Первые два года показали важность гибкого планирования учебного плана и адаптации к новой реальности. С этого года мы систематизируем дополнения двух лет и формируем трек «Лидер ИИ-трансформации», который позволит студентам в дополнение к системным знаниям получать навыки управления изменениями, а также интеграции ИИ в бизнес-процессы и стратегию».

По итогам государственной аттестации девять из четырнадцати студентов получили оценку «отлично», пять — «хорошо». Четыре выпускника окончили программу с отличием, еще четыре выпускные квалификационные работы были признаны лучшими по итогам защиты. Среди наиболее высоко оцененных проектов — разработка корпоративной информационной системы управления образовательной программой и создание социальной сети для соревновательных видов спорта.

Эксперты группы «Самолет» приняли участие в работе государственной экзаменационной комиссии. Вместе с ними работы выпускников оценивали представители Университета ИТМО.

Александр Ерошкин, руководитель магистерской программы: «Могу сказать, что мы от всего сердца гордимся нашими первыми выпускниками! Качество их магистерских диссертаций — это маркер и нашей работы как преподавателей, наставников, менеджеров образовательного процесса. Ребята показали и высокий технический уровень, и глубокие управленческие знания, которые, я верю, помогут им в ближайшем будущем занять топовые позиции в крупных компаниях. Уже сейчас наши выпускники работают в VK, RWB, «Россельхозбанке» и других индустриальных компаниях. К защите диплома все магистранты были трудоустроены в соответствии с направлением обучения. Еще раз поздравляю ребят с этим важным этапом в жизни и желаю успехов на профессиональном пути!»

Совместная программа «Самолета» и ИТМО ориентирована на подготовку руководителей ИТ-разработки, способных не только создавать цифровые продукты, но и управлять их внедрением, выстраивая взаимодействие между технологическими командами и бизнесом. В основе обучения — работа с реальными задачами компании, что позволяет студентам уже во время обучения участвовать в создании решений, востребованных в практике бизнеса.