«РуПост» и «Скайфолл Лабс» подтвердили полную совместимость почтовой системы RuPost 4.2 и системы архивирования SkyV Arc 1.7.1

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра»), разработчик корпоративной почтовой системы RuPost, и компания «Скайфолл Лабс», создатель платформы интеллектуального архивирования SkyV Arc (включена в Реестр отечественного ПО № 26092), объявляют об успешном завершении тестирования на совместимость и полной интеграции своих решений. Об этом CNews сообщили представители «Скайфолл Лабс».

Интеграция почтового сервера RuPost версии 4.2 и системы SkyV Arc версии 1.7.1 подтверждена тщательным тестированием и открывает перед корпоративными заказчиками новые возможности для эффективного управления почтовой инфраструктурой.

Комплексное архивирование для RuPost: от журналирования до оптимизации хранения

SkyV Arc обеспечивает полную поддержку почтовой системы RuPost 4.2 по нескольким ключевым направлениям. Платформа осуществляет журналирование входящих и исходящих сообщений с использованием механизма DLP, предусмотренного в RuPost, что гарантирует создание полной и неизменной копии всей корпоративной переписки в реальном времени. Кроме того, SkyV Arc обеспечивает архивирование данных из пользовательских и общих почтовых ящиков, а также оптимизирует хранение в почтовых базах RuPost за счет замены крупных вложений и сообщений на ярлыки — ссылки на заархивированные данные. Такой подход позволяет сократить объем хранимых в почтовой системе данных до 70% с полной доступностью для конечных пользователей.

«Интеграция RuPost и SkyV Arc — это логичный шаг в развитии экосистемы отечественного ПО, — сказал Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост». — Наши заказчики получают готовое, проверенное решение для управления почтовыми данными на всех этапах их жизненного цикла. Возможность автоматического архивирования, замены вложений на ярлыки и прозрачного доступа к историческим данным делает RuPost еще более привлекательным для крупных организаций с высокими требованиями к надежности и эффективности».

Миграция с MS Exchange: оптимизация до перехода

Особую ценность интеграция представляет для заказчиков, планирующих переход с Microsoft Exchange на RuPost. SkyV Arc позволяет оптимизировать почтовую базу Exchange до начала миграции: исторические данные, архивы уволенных сотрудников и PST-файлы могут быть полностью перенесены в архив SkyV Arc, без загрузки в новую почтовую систему. Для актуальных данных предусмотрена замена вложений на ярлыки с возможностью последующего самостоятельного восстановления пользователями через веб-интерфейс архива. Это сокращает объем мигрируемых данных в разы, ускоряет переход и снижает нагрузку на новую инфраструктуру.

«Архивирование почты — это не просто хранение исторических сообщений. Это стратегический инструмент управления корпоративными данными, — сказал Владимир Прожогин, директор направления «Архивирование данных» компании «Скайфолл Лабс». — В партнерстве с RuPost мы предлагаем заказчикам комплексное решение, которое решает сразу несколько задач: снижает стоимость хранения, ускоряет миграцию данных в рамках процесса импортозамещения и обеспечивает соответствие регуляторным требованиям. Совместная работа двух продуктов подтверждает, что российский стек способен конкурировать с лучшими мировыми аналогами».

Ключевые плюсы интеграции для заказчиков

Экономия на инфраструктуре — дедупликация и сжатие в SkyV Arc сокращают физический объем хранимых данных в три-пять раз, а перенос исторических данных на архивный уровень хранения позволяет снизить затраты на инфраструктуру до 70%.

Ускорение миграции — оптимизация почтовых баз перед переносом существенно сокращает время перехода с Exchange на RuPost.

Прозрачный доступ к архиву — пользователи продолжают работать в привычном почтовом клиенте, а заархивированные сообщения и вложения доступны по ссылкам-ярлыкам. Самостоятельное восстановление данных доступно как по ссылке из почтового клиента, так и через веб-интерфейс архива.

Полнотекстовое индексирование и мощный поисковый движок – позволяют искать как по метаданным и тексту сообщений, так и по тексту вложений для простого и быстрого поиска исторических сообщений.

Соответствие регуляторным требованиям — неизменяемое хранение, полное журналирование и детальный аудит всех операций с данными обеспечивают готовность к проверкам контролирующих органов.

Единая точка управления — администраторы получают централизованную консоль для управления политиками хранения, доступом и поиском как для почтовых, так и для файловых данных.