В «Росатоме» разработали решение для создания ИИ-агентов

В атомной отрасли разработали систему «Когнитрон», предназначенную для обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта, создания ИИ-помощников и ИИ-агентов. Решение поддерживает работу с текстом, изображениями, аудио- и видеофайлами и позволяет быстро и без участия разработчиков дообучать большие языковые модели знаниями компании. В мае 2026 г. «Когнитрон» был включен в реестр российского ПО (запись № 33699). Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

На базе «Когнитрона» можно создавать ИИ-помощников узконаправленных специалистов — юриста, сотрудника отдела закупки, инженера-проектировщика, специалиста контроля качества, специалиста по оценке персонала и др. Создание агентов доступно сотрудникам без специализированных знаний, отметили в «Росатоме».

«Когнитрон» позволит «Росатому» внедрить искусственный интеллект в Корпоративное хранилище данных на импортонезависимой платформе (КХД 2.0) — информационно-аналитическую систему для сбора, хранения и обработки данных организаций атомной отрасли. На базе «Когнитрона» реализуется модуль интеллектуальной обработки источников ценовой информации. Решение позволит сотрудникам осуществлять умный поиск аналогов товаров по базе ранее закупленной продукции.

«Когнитрон» включает готовые шаблоны для интеллектуального поиска по документам, обслуживания оборудования, техподдержки, проверки документов на соответствие нормам, анализа рисков и составления должностных инструкций. «Когнитрон» может применяться для решения задач на предприятиях атомной промышленности: выступать интеллектуальным помощником оператора АЭС (быстро находить нужные инструкции и регламенты, схемы, параметры оборудования, пояснять порядок действий по утвержденным процедурам), помогать в работе с большим массивом документации, анализировать инциденты и отклонения с формированием рекомендаций по устранению для персонала.

В качестве помощника инженера-проектировщика генеративный ИИ потенциально может использоваться для поддержки проектирования атомных объектов, инженерных систем, зданий, сооружений и технологических решений. Ассистент ищет требования к проектируемой системе, генерирует технические описания, проводит проверки полноты проектной документации.

«Инструмент создания ИИ-агентов «Когнитрон» открывает перед «Росатомом» широкие возможности применения искусственного интеллекта. Решение одновременно является и средой коммуникации ИИ-агентов между собой, и средством интеграции ИИ с внешними ИТ-системами. Можно быстро автоматизировать целые бизнес-процессы, программируя агентов на естественном языке, обучая ИИ за счет опыта специалистов на местах», — отметил директор проекта КХД 2.0, начальник управления планирования и отчетности блока по информационным и цифровым технологиям Госкорпорации «Росатом» Игорь Чернов.

«Наша главная цель при создании «Когнитрона» — сделать технологии искусственного интеллекта доступными не только для ИТ-специалистов, но и для экспертов предметных областей. Мы разработали интуитивно понятный интерфейс, который позволяет юристу, инженеру или специалисту по закупкам самостоятельно создавать персонализированных ИИ-помощников без написания кода. Это меняет парадигму: теперь каждый сотрудник может автоматизировать рутинные задачи и сосредоточиться на творческой составляющей своей работы», — сказал разработчик «Когнитрона», директор по ИИ компании-интегратора цифровых решений «Росатома» Олег Белоусов.