UMO объявляет старт предзаказов на UMO 5

UMO объявляет цены, комплектации и старт предзаказов на UMO 5 для частных покупателей. Полностью электрический кроссовер C-класса с передним приводом доступен в двух версиях: «Про» по цене от 2 590 000 руб. и «Макс» по цене от 2 790 000 руб. Цены указаны с учетом субсидии при покупке электромобиля. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В обеих версиях предусмотрены навигационные и мультимедиа-сервисы «Яндекса», а также встроенный ИИ-ассистент «Алиса.» С ее помощью можно голосом управлять не только мультимедиа, но и функциями автомобиля — климатом, стеклоподъемниками, багажником и другими. Мультимедийная система с экраном 14,6 дюйма позволяет пользоваться сервисами «Яндекса» — «Картами», «Музыкой», «Книгами» и «Видео». Также автомобиль поддерживает удаленное управление через мобильное приложение и технологию Home-to-Car — дистанционное голосовое управление с помощью «Яндекс Станции».

Версия «Макс» дополнительно включает панорамную крышу с люком и шторкой, которыми можно управлять голосом, системы помощи водителю класса ADAS L2, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе, а также опции дополнительного комфорта — беспроводную зарядку для смартфона и умную подсветку салона.

Версия «Про» представлена в белом цвете кузова с черным салоном и колесными дисками 17 дюйов. Для версии «Макс» предусмотрены белый, серый и серо-золотой цвета кузова, черный салон и колесные диски 18 дюймов.

Автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации: в обеих версиях предусмотрен подогрев передних и задних сидений, обогрев лобового стекла, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя.

Обе версии оснащаются шестью подушками безопасности, системой кругового обзора 360, задними датчиками парковки. Для версии «Макс» дополнительно предусмотрены HD-камера заднего вида с динамическими линиями и передние датчики парковки.

Первые автомобили UMO 5 частные покупатели получат в сентябре 2026 г.