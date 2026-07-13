Разделы

Техника
|

UMO объявляет старт предзаказов на UMO 5

UMO объявляет цены, комплектации и старт предзаказов на UMO 5 для частных покупателей. Полностью электрический кроссовер C-класса с передним приводом доступен в двух версиях: «Про» по цене от 2 590 000 руб. и «Макс» по цене от 2 790 000 руб. Цены указаны с учетом субсидии при покупке электромобиля. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В обеих версиях предусмотрены навигационные и мультимедиа-сервисы «Яндекса», а также встроенный ИИ-ассистент «Алиса.» С ее помощью можно голосом управлять не только мультимедиа, но и функциями автомобиля — климатом, стеклоподъемниками, багажником и другими. Мультимедийная система с экраном 14,6 дюйма позволяет пользоваться сервисами «Яндекса» — «Картами», «Музыкой», «Книгами» и «Видео». Также автомобиль поддерживает удаленное управление через мобильное приложение и технологию Home-to-Car — дистанционное голосовое управление с помощью «Яндекс Станции».

Версия «Макс» дополнительно включает панорамную крышу с люком и шторкой, которыми можно управлять голосом, системы помощи водителю класса ADAS L2, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе, а также опции дополнительного комфорта — беспроводную зарядку для смартфона и умную подсветку салона.

Версия «Про» представлена в белом цвете кузова с черным салоном и колесными дисками 17 дюйов. Для версии «Макс» предусмотрены белый, серый и серо-золотой цвета кузова, черный салон и колесные диски 18 дюймов.

Автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации: в обеих версиях предусмотрен подогрев передних и задних сидений, обогрев лобового стекла, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя.

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка
Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка цифровизация

Обе версии оснащаются шестью подушками безопасности, системой кругового обзора 360, задними датчиками парковки. Для версии «Макс» дополнительно предусмотрены HD-камера заднего вида с динамическими линиями и передние датчики парковки.

Первые автомобили UMO 5 частные покупатели получат в сентябре 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах

Надо ли внедрять ИИ в документооборот

Мессенджер «Макс» попал под санкции «за шпионаж». VK тоже зацепило

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще