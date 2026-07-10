Разделы

Безопасность
|

InfoWatch Activity Monitor получил расширенные возможности контроля

ГК InfoWatch сообщила о том, что в Activity Monitor 3.5 расширена интеграция с корпоративными системами безопасности — объединенный мониторинг цифровой и физической активности сотрудников делает контроль более полным. Автоматизация отчетности и уведомлений сокращает трудозатраты ИБ-подразделений.

В рамках цикла обновлений линейки продуктов по защите данных ГК InfoWatch выпустила обновление Activity Monitor 3.5 — системы мониторинга действий сотрудников, которая работает в связке с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor.

Activity Monitor 3.5 получил программный интерфейс (API) для доступа к данным системы. API позволяет интегрировать решение с другими корпоративными системами и инструментами расследований, автоматизировать получение данных о цифровой активности пользователей. Например, следить за отработанным временем, действиями с файлами и приложениями, мониторить посещение веб-сайтов. Также добавлена поддержка системы СКУД Sigur — программно-аппаратного комплекса, управляющего физическим доступом сотрудников на объект. Интеграция с Sigur позволяет дополнить отчеты данными о входе и выходе людей с территории.

В обновлении расширены и автоматизированы возможности формирования PDF-отчетов об активности пользователей. Стали доступны единый отчет по всем сотрудникам с учетом заданных фильтров и отдельные отчеты по каждой персоне. Конструктор отчетов позволяет настроить отображаемые данные — использование ПК, общую статистику, типы действий, активность по дням и часам, взаимодействие с файлами, топ приложений и веб-сайтов.

Оперативно реагировать на ИБ-инциденты позволяют уведомления от Activity Monitor. В версии 3.5, помимо уведомлений по e-mail, администраторы системы могут подключить оповещения в мессенджере Telegram.

«Обновление Activity Monitor упрощает встраивание продукта в существующий ИБ-ландшафт заказчика и позволяет сэкономить время и ресурсы при повышении уровня защиты. Мы добавили удобные пресеты фильтров для быстрого получения данных по сотрудникам, автоматизировали формирование отчетности для руководства и регуляторов, расширили интеграционные возможности. Данные о цифровой и физической активности сотрудников теперь можно объединить. В итоге ИБ-команда тратит меньше времени на рутину и может сосредоточиться непосредственно на расследованиях», — сказал директор по инновациям ГК InfoWatch Андрей Арефьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Найдены максимальные уязвимости в знаменитой ОС для управления сетями

Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу?

Атакована недоисправленная уязвимость в Windows

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще