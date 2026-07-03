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«М.Видео»: iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России по итогам I полугодия 2026 года

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала российский рынок смартфонов по итогам I полугодия 2026 г. Самой востребованной моделью и в денежном, и в количественном выражении стал iPhone 17 с накопителем 256 ГБ. Второе место занял iPhone 17 Pro 256 ГБ, третье — iPhone 15 128 ГБ. В пятерку самых популярных моделей также вошли iPhone 17 Pro Max 256 ГБ и iPhone 17 Pro Max 512 ГБ. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин: «Четыре актуальных модели iPhone в первой пятерке самых популярных смартфонов подтверждают высокий уровень доверия покупателей к экосистеме Apple и ее новым устройствам. Вместе с тем российский рынок остается одним из самых конкурентных: лидеры массового сегмента продолжают активно развивать свои линейки, предлагая широкий выбор моделей практически во всех ценовых категориях. В результате покупатели получают доступ к современным технологиям независимо от бюджета, а конкуренция между производителями стимулирует дальнейшее развитие рынка и появление новых функций, включая решения на базе искусственного интеллекта».

По итогам I полугодия в России было продано 12 млн смартфонов на сумму свыше 260 млрд руб. Средняя стоимость смартфона составила 21,96 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом2025 г. продажи в количественном выражении снизились на 7,8%, а в денежном — на 5,9%, при этом средняя цена смартфона увеличилась на 2%. Несмотря на это, спрос остается устойчивым благодаря интересу покупателей к современным моделям с высокой производительностью, увеличенным объемом памяти и интеллектуальными функциями.

Лидером российского рынка по количеству проданных устройств остается Redmi. В пятерку крупнейших брендов также вошли Samsung, realme, Tecno и Honor. Такое распределение отражает высокий спрос на смартфоны массового и среднего ценовых сегментов, где ключевыми факторами выбора остаются сбалансированные характеристики, широкий модельный ряд и оптимальное соотношение цены и возможностей.

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В денежном выражении первое место занимает Apple, далее следуют Samsung, Redmi, Honor и realme. Лидерство Apple отражает стабильно высокий спрос на устройства премиального сегмента, тогда как Samsung и Redmi сохраняют сильные позиции благодаря широкому ассортименту моделей в различных ценовых категориях.

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