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Московский школьник создал мультиагентную ИИ-систему оценки бизнес-идей и получил приглашение на стажировку в Сбербанк

В московском кампусе «Школы 21» подвели итоги конкурса ИИ-агентов среди учеников десятых предпрофессиональных ИТ-классов. 10 финалистов представили собственные цифровые решения перед экспертами Сбербанка, «Школы 21» и Департамента образования и науки Москвы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Победителем стал Александр Аниканов из школы № 1371 «Крылатское», который разработал мультиагентную систему оценки бизнес-идей: команда виртуальных экспертов анализирует проект с точки зрения рынка, финансов, рисков, продукта и стратегии развития. Он получил приглашение на летнюю стажировку в Сбербанк. В течение программы школьник продолжит развивать собственный ИИ-продукт вместе с экспертами Сбербанка: тестировать функциональность агента, формулировать гипотезы по развитию сервиса и совершенствовать пользовательский сценарий.

Александр Аниканов, победитель конкурса ИИ-агентов: «Мой проект Evolver, мультиагентная система оценки бизнес-идей, — это пять последовательных запросов в нейросеть, которые позволяют оценить бизнес-идею с точки зрения финансов, продукта, стратегии развития и реалистичности реализации в целом. Самым сложным в его разработке было освоить систему, с которой до этого еще не имел опыта работы. Я изучал новые компоненты, инструменты и настройку нейросети. Жюри очень понравился мой проект, особенно они отметили объем проделанной работы. В будущем я планирую добавить в продукт системы метрик, анализа ответов, а также базу знаний, чтобы данные были точными и максимально приближенными к реальности».

Как отметили в Департаменте образования и науки Москвы, конкурс стал одним из этапов образовательной программы «Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта», которую реализуют Правительство Москвы и школа цифровых технологий от Сбербанка «Школа 21» для десятиклассников предпрофессиональных ИТ-классов. Со старта проекта в 2026 г. обучение прошли свыше пяти тысяч детей из 164 столичных школ. До конца года программа охватит более 10 тыс. учеников.

В рамках образовательной программы школьники познакомились с возможностями искусственного интеллекта, основами промпт-инжиниринга и создания ИИ-агентов на базе нейросети Сбербанка «ГигаЧат». Участники прошли полный цикл разработки цифрового продукта: от выбора идеи и исследования потребностей пользователей до создания, тестирования и презентации собственного решения. По итогам обучения школьники создали собственных ИИ-агентов. Школьники отправили заявки на участие в конкурсе, из которых специалисты Департамента образования и науки Москвы, Сбербанка и «Школы 21» выбрали 10 сильнейших.

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На заключительном этапе финалисты создавали уже новых ИИ-агентов по одному из предложенных направлений: образование, профориентация, здоровье, экология, умный город, бизнес, творчество, общество, технологии или развлечения. Свои решения школьники представили членам жюри на очной питч-сессии в московском кампусе «Школы 21».

Призерами конкурса также стали: Олег Нестеров (второе место), который разработал ИИ-экскурсовода по достопримечательностям Москвы с интерактивными историческими справками, и Максим Левиков (третье место), который представил на конкурсе персонального ИИ-компаньона для организации повседневной жизни москвича. Помощник анализирует интересы и привычки пользователя, помогает планировать задачи, досуг и ежедневные активности.

Ребята были награждены памятными подарками и умными устройствами, а все 10 финалистов посетят с экскурсией главный офис Сбербанка.

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