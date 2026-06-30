МТС ускорила интернет в поселке золотодобытчиков и селах с японским наследием

МТС расширила сеть высокоскоростного интернета в Ванинском районе Хабаровского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования и переводу базовых станций 3G в стандарт LTE — скорость передачи данных выросла на треть сразу в трех населенных пунктах: поселке Октябрьский и селах Тулучи и Кенада. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили телеком-оборудование, что позволило увеличить емкость сети и обеспечить более высокую скорость мобильного интернета. После проведенных технических работ жители и гости этих поселков могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы – дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы и видеоролики в онлайн-кинотеатре и на стриминговых платформах, совершать звонки с помощью технологии VoLTE с чистым звуком и возможностью одновременно разговаривать и не прерывать интернет-сессию. Улучшенное покрытие охватило жилые кварталы, социальные объекты и производственные территории, включая крупную железнодорожную станцию Советская Гавань-Сортировочная и прилегающие к ней участки.

«В 2024 г. мы провели масштабный рефарминг в Ванино, заменив устаревший 3G на скоростной интернет четвертого поколения. Теперь планомерно перешли на обновление инфраструктуры в Ванинском районе: повысили скорость интернета в трех крупных поселках — Октябрьском, Тулучи и Кенаде. Почти 7 тысяч местных жителей и работников железной дороги и лесозаготовительных предприятий теперь могут наравне с горожанами пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на комфортных скоростях», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Поселок Октябрьский — второй по численности населения в Ванинском районе. Его градообразующим предприятием является железнодорожная станция Советская Гавань-Сортировочная, построенная японцами в послевоенные годы. Сегодня поселок состоит из нескольких микрорайонов и играет важную роль в транспортной системе региона.

Тулучи в начале ХХ века был поселком нанайцев и орочей, занимавшихся охотой и рыболовством. В 1947 г. была основана станция Тулучи — этот год считается датой основания села. В строительстве многих объектов в Тулучи, также как и в Октябрьском, приняли участие японцы.

Село Кенада в переводе с орочского языка означает «Золотое место». Сегодня основной деятельностью является лесозаготовка.