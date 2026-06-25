«Авито Подработка»: спрос на исполнителей в рознице вырос на 33% год к году

Ритейл сохраняет позиции одного из крупнейших сегментов рынка временной занятости в России. По данным «Авито Подработки», в январе–мае 2026 г. спрос на исполнителей в розничной торговле вырос на 33% год к году. В то же время, по данным весеннего опроса, 70% россиян готовы рассмотреть гибкую занятость. Чаще всего речь идет о задачах на складе: сборке заказов и выкладке товаров. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Одним из главных драйверов рынка остается запрос исполнителей на гибкость. Для 47% россиян ключевым фактором при выборе частичной занятости является удобный график. Еще для 30% важно получать оплату сразу после смены, а для 28% — быть уверенными в надежности и безопасности места подработки. Столько же респондентов отметили, что для них значима возможность подрабатывать рядом с домом, местом учебы или основной работы. Поэтому бизнес все чаще делают ставку не только на уровень вознаграждения, но и на качество опыта исполнителя: гибкие графики, быстрые выплаты и возможность выбирать задания рядом с домом становятся важными конкурентными преимуществами.

Наиболее заметно в сегменте ритейла вырос спрос на продавцов-консультантов — число предложений для них увеличилось на 89% год к году. Также в число наиболее востребованных вошли мерчендайзеры, где количество предложений выросло на 65%, продавцы-кассиры (30%), торговые представители (+11%) и работники торгового зала (+3%) На фоне сохраняющегося дефицита кадров ритейл все активнее использует гибкие форматы занятости для покрытия сезонных и операционных потребностей. Временный персонал становится инструментом оперативного управления нагрузкой, особенно в периоды повышенного спроса.

Наиболее высокая динамика спроса на временный персонал в ритейле зафиксирована в регионах Дальнего Востока и юга России. Среди лидеров по росту числа предложений — Приморский край (+178%), Амурская область (+156%) и Волгоградская область (+103%).

В целом рынок временной занятости параллельно продолжает активно расти ещё в нескольких отраслях: активнее всего на подработку стали искать работников склада (+196%), инженеров и научных сотрудников (+142%) и обслуживающий персонал в общепит (+133%).

«Ритейл остается одной из самых понятных и доступных точек входа в гибкий формат занятости и постепенно становится одним из основных сегментов, привлекающих молодежь. Для молодых исполнителей особенно важны возможность самостоятельно управлять графиком и быстро получать доход, что делает отрасль одним из крупнейших «входов» на рынок труда. Стоит отметить, что молодежь особенно активно рассматривает такой формат: среди россиян 18–24 лет 41% уже планируют подрабатывать летом и рассчитывают получать порядка 43 тыс. руб/мес. Средний же доход от подработки в ритейле по России сегодня составляет около 37 тыс. руб/мес, а подработка этим летом входит в планы 20% россиян», – Влад Твердохлеб, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авито Подработки».

«Рост спроса на исполнителей в ритейле свидетельствует о том, что компании все чаще используют гибкие форматы занятости как дополнительный инструмент для решения краткосрочных задач и покрытия пиковых нагрузок. Это также актуально для работ, связанных с мерчандайзингом, выкладкой товаров и поддержанием стандартов представленности продукции в торговом зале. Вместе с тем устойчивое развитие розницы по-прежнему во многом опирается на профессиональные постоянные команды. Поэтому при использовании подработки важно уделять внимание качеству организации процессов, прозрачности условий и надежности взаимодействия с исполнителями», — сказала Ольга Михайлова, директор по развитию Ассоциации Мерчандайзинговых Агентств (АМА).