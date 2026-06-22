Стартовал прием заявок на премию ProcessTech — эксперты определят лучшие проекты и выберут лидеров цифровой трансформации

В этом году конкурс пройдет по двум направлениям: корпоративные проекты в сфере процессной аналитики (Process Mining), аналитики операций (Task Mining) и интеллектуальной автоматизации с помощью искусственного интеллекта, а также индивидуальный рейтинг «Топ-10 лидеров цифровой трансформации».

Премия проводится в рамках форума ProcessTech 2026. Организатор — компания Инфомаксимум.

Корпоративное направление ориентировано на компании из России и стран СНГ, достигших наиболее значимых результатов цифровой трансформации с помощью Process Mining, Task Mining и искусственного интеллекта. К участию принимаются проекты, реализованные в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.

В рамках направления предусмотрено пять номинаций:

«Лучший проект внедрения процессной аналитики»;

«Лучший проект внедрения аналитики операций»;

«Лучшая практика применения искусственного интеллекта»;

«Лучший пилотный проект»;

«Лучший центр компетенций».

Второе направление — рейтинг «Топ-10 лидеров цифровой трансформации». В нем могут принять участие эксперты, представители компаний, отраслевого, профессионального и образовательного сообщества, которые внесли заметный вклад в развитие процессной аналитики, аналитики операций и интеллектуальной автоматизации с помощью ИИ. Итоговый список победителей будет сформирован путем открытого голосования.

Для корпоративных участников премия станет возможностью представить реализованные проекты, показать измеримый эффект и сопоставить свои практики с другими командами рынка. Для экспертов рейтинг станет площадкой, где можно публично зафиксировать профессиональный вклад: через реализованные проекты, выступления, публикации, исследования и образовательные инициативы.

«Премия ProcessTech фиксирует и поощряет лучшие практики рынка, но любой сильный кейс держится на людях — командах, руководителях, аналитиках, методологах, лидерах изменений. Вокруг ProcessTech уже сложилось профессиональное сообщество, и для нас важно подсветить не только проекты компаний, но и тех, кто реализует эти изменения и двигает технологии вперед», — отметил Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум.

Среди победителей премии прошлого года — ФНС России, МТС, Страховой Дом ВСК, hh.ru, Альфа-Банк, МТС Финтех и Россельхозбанк.

Заявки принимаются до 23:59 по московскому времени 18 августа 2026 года. Итоги корпоративного направления и рейтинга «Топ-10 лидеров цифровой трансформации» подведут 18 сентября на Форуме ProcessTech 2026.

Официальная информация и формы заявок размещены на сайте форума.

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