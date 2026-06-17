«Деснол» разработал новый сервис «ТОиР Аналитик»

Компания «Деснол», разработчик и интегратор экосистемы «1С:ТОиР», объявляет о выводе на рынок нового сервиса «ТОиР Аналитик». Решение представляет собой аналитическую надстройку для интерпретации большого массива данных и выработки рекомендаций по техническому обслуживанию активов. Сервис содержит свыше 100 гипотез, основанных на опыте ведущих экспертов по ремонтам, и помогает техническим директорам, главным инженерам и руководителям ремонтных служб промышленных компаний увидеть скрытые потери и определить дальнейшие действия по их устранению. Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

Основная задача, которую решает «ТОиР Аналитик» — это оперативная экспертная интерпретация больших массивов данных о ремонтах, простоях и отказах. Классические отчеты отвечают на вопрос «что произошло», но не объясняют причины роста затрат на обслуживание активов и какие объекты ремонта требуют внимания в первую очередь. Кроме этого, при большом парке оборудования находить причины скрытых неисправностей и системные проблемы вручную становится трудоемкой задачей, отвлекающей инженеров от решения оперативных вопросов. Сервис берет на себя рутинный анализ, подсвечивает иногда неочевидные связи и дает руководителям технических служб готовые выводы, на основе которых можно принимать решения.

Четыре ключевые функции для конкретных задач ТОиР

Первая функция — это карта ключевых показателей. Система собирает данные о ремонтах, группирует их и позволяет проводить анализ в любых разрезах и детализации. Интерфейс индивидуально подстраивается под объем и специфику данных конкретного предприятия. Главное преимущество для пользователя сервиса в том, что он получает полную информацию о состоянии активов без ручного сбора отчетов. Не нужно тратить часы на то, чтобы свести данные из разных таблиц или файлов, — система делает это автоматически.

Вторая функция — интеллектуальный ИИ-помощник, который работает в формате чата. Это ключевое отличие сервиса от классических отчетов. Руководителю больше не нужно разбираться в настройках фильтров, осваивать сложные интерфейсы аналитических систем или ждать, пока аналитик подготовит выборку. Он может просто написать вопрос обычным языком, например: «Покажи пять самых дорогих в ремонте станков за прошлый год», «Найди оборудование с самым низким показателем технической готовности за квартал» или «Есть ли оборудование, которое ломалось чаще двух раз за последний месяц?». ИИ-помощник самостоятельно находит нужные данные, анализирует их и строит график прямо в окне чата. Весь процесс занимает несколько секунд. Удобство этого подхода в том, что руководитель получает ответ на свой вопрос здесь и сейчас, не тратя время на подготовку отчета и не привлекая дополнительно аналитика данных.

Третья функция — система экспертных диагностик. Это набор из более чем 100 готовых алгоритмов, основанных на многолетнем опыте экспертов «Деснола» в сфере управления активами, ТОиР и надежностью. Система автоматически проверяет информацию о возможных скрытых потерях: где предприятие теряет больше всего денег, какое оборудование создает основную нагрузку на ремонтную службу, какие работы выполняются избыточно. В результате пользователь получает готовую карточку проблемы и рекомендации по ее исправлению: на какой объект обратить внимание в первую очередь и какие изменения внести в процесс.

Четвертая функция — автоматический отчет для руководства. Встроенный ИИ самостоятельно анализирует все графики и результаты диагностик, формулирует текстовые выводы и оформляет их в документ, который можно скачать и отправить руководителю предприятия. Преимущество для главного инженера или технического директора в том, что на подготовку обоснования бюджета на ремонт или презентации для акционеров уходят не дни, а минуты. ИИ-помощник сам пишет текстовое описание состояния всех ремонтов на предприятии, выделяет ключевые проблемы и дает рекомендации. Это особенно важно при защите бюджета или обосновании инвестиций в модернизацию оборудования, когда нужно быстро и убедительно представить руководству факты, а не просто «сырые» цифры.

Без внедрения, «железа» и привязки к конкретной системе

Сервис «ТОиР Аналитик» работает с любыми EAM-системами (не только «1С:ТОиР Корп»). Источник данных не важен — это делает продукт универсальным для любого предприятия. Для начала работы достаточно выгрузки информации в формате электронной таблицы. Решение работает в облаке, не требует установки на серверы клиента и гарантирует конфиденциальность за счет «анонимизации» данных.

«Как правило, отчеты показывают цифры, но не объясняют их смысл. Новый продукт решает эту задачу, позволяет определить скрытые потери и найти обоснованные управленческие решения для их устранения. Сервис не требует долгого и дорогостоящего внедрения, написания технического задания или покупки дополнительного «железа». Это облачная надстройка, которая начинает работать с первых дней на тех данных, которые уже есть у предприятия», — сказал директор по разработке программных продуктов компании «Деснол» Андрей Сериков.