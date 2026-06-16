Аналитика Bronevik.com: санатории и загородные объекты стали лидерами по росту цен на туристическое жилье

Платформа Bronevik.com изучила бронирования туристического жилья в России за последние 12 месяцев (по июнь 2026 г.). Как показало исследование, средний чек на проживание в объектах размещения за год практически не изменился и составил 5,6 тыс. рублей за ночь (+1%). При этом в отдельных сегментах туристического жилья рост цен оказался значительно выше среднерыночного и достиг 22%. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Больше всего за год подорожало проживание в санаториях – средний чек увеличился на 22% и достиг 10,1 тыс. руб. за ночь. Также существенный рост продемонстрировали пансионаты (+16%, 6,3 тыс. руб. за ночь), виллы (+15%, 9,6 тыс. руб.) и загородные отели (+11%, 10,2 тыс. руб).

Дороже всего россиянам обходилось размещение в глэмпингах, несмотря на снижение среднего чека в этом сегменте на 5% год к году. В среднем туристы платили за ночь в них 10,7 тыс. руб. Одним из самых доступных вариантов размещения, наряду с хостелами (1,4 тыс. руб. за ночь) и мотелями (3.6 тыс. руб.), стали апартаменты со средним чеком 3,9 тыс. руб. за ночь.

«Примечательно, что за последний год средняя стоимость размещения по стране практически не изменилась, но при этом отдельные категории продемонстрировали двузначный рост цен. В первую очередь – санаторно-курортные и загородные форматы. В то время как на массовом рынке возможности для повышения тарифов сегодня во многом ограничены, эти сегменты благодаря растущему интересу со стороны туристов смогли увеличивать стоимость проживания заметно быстрее рынка в целом», – сказала исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.

Отдельно была проанализирована стоимость бронирования по категориям объектов размещения. Наиболее заметный рост среднего чека зафиксирован в бюджетном сегменте. Так, стоимость проживания в объектах категории «две звезды» увеличилась на 8%, до 4 тыс. руб. за ночь, а категории «одна звезда» – на 7%, до 3,7 тыс. руб. В то же время «пятерки» стали единственной категорией, где средний чек снизился – на 2% год к году, до 16,5 тыс. руб. за ночь.

Среди российских регионов лидером как по росту стоимости туристического жилья, так и по уровню среднего чека стала Чукотка – за год показатель увеличился на 20%, до 11,2 тыс. руб. за ночь. В число регионов с самым высоким средним чеком также вошли Республика Алтай, Карачаево-Черкесия (по 7,9 тыс. руб. за ночь) и Камчатский край (7,2 тыс. руб.). Уровень цен в них во многом связан с ограниченным предложением качественных средств размещения при устойчивом туристическом спросе.

Самые популярные у туристов Москва и Санкт-Петербург в число наиболее дорогих направлений не вошли. Средний чек в столице составил 6,4 тыс. руб.за ночь, что соответствует одиннадцатому месту среди регионов страны, а в Санкт-Петербурге – 5,7 тыс. руб. (23 место). Самые низкие средние чеки зафиксированы в Орловской области (4 тыс. руб. за ночь), Брянской области (4,1 тыс. руб.) и Астраханской области (4,2 тыс. руб.).