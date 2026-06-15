ITFB Group и «Аэродиск» объявили о партнерстве в области построения инфраструктуры хранения данных

Российский системный интегратор ITFB Group и производитель систем хранения данных (СХД) «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус») заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют совместно реализовывать проекты по оснащению центров обработки данных (ЦОД), миграции с зарубежных систем и импортозамещению в государственном и коммерческом секторах. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Соглашение предполагает, что ITFB Group будет выступать не только поставщиком, но и техническим интегратором решений «Аэродиска». Заказчикам предлагается модель «единого окна»: от разработки архитектуры, подбора конфигурации и пуско-наладочных работ до миграции данных с зарубежных СХД и последующей технической поддержки. Компания уже имеет опыт построения инфраструктуры хранения данных на отечественных продуктах и готова выполнять проекты полного цикла.

Оборудование и программное обеспечение «Аэродиска» включены в реестр отечественного ПО Минцифры, а также зарегистрированы в Роспатенте и Минпромторге. Сервисная сеть компании насчитывает более 120 центров в России, Казахстане и Белоруссии. Партнерство открывает заказчикам доступ к расширенной экспертизе в построении и поддержке корпоративной ИТ-инфраструктуры, востребованной при реализации комплексных проектов.

Совместное предложение позиционируется как «единое окно» для клиента: приобретение, эксплуатация, масштабирование СХД и техническая поддержка решаются в рамках одного партнерства. В ближайшее время ITFB Group и «Аэродиск» сфокусируются на комплексном оснащении ЦОД российским оборудованием.

Партнерство позволит заказчикам получить доступ не только к решениям «Аэродиска», но и к экспертизе группы компаний «Аквариус» в области построения и поддержки корпоративной ИТ-инфраструктуры. Это особенно актуально для проектов импортозамещения и модернизации центров обработки данных.

«Объединяя нашу экспертизу в проектировании и внедрении систем хранения данных с надёжным реестровым оборудованием “Аэродиска”, мы предлагаем заказчикам “единое окно” — от выбора архитектуры и миграции с зарубежных СХД до пуско-наладки и последующей технической поддержки. Это позволяет закрывать задачи импортозамещения в государственных и коммерческих организациях с прогнозируемым уровнем сервиса», — сказала Оксана Высочанская, коммерческий директор ITFB Group.

«ITFB Group обладает компетенциями в построении сложной инфраструктуры — это особенно важно для внедрения наших СХД в проектах с миграцией критичных данных. Партнерство с таким интегратором расширяет наше присутствие в сегменте комплексных проектов и открывает заказчикам доступ к сервисным возможностям экосистемы «Аэродиска», — сказал Александр Святков, руководитель отдела развития бизнеса компании «Аэродиск».

Совместная работа усилит портфель ITFB Group решениями из реестра Минцифры и позволит реализовывать более широкий спектр проектов в сфере хранения данных, отвечая текущему запросу рынка на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру.