«Т-Банк» подключил оператора Т2 к системе трансграничных переводов

«Т-Банк» подключил российского оператора мобильной связи Т2 к своей системе международных переводов. Теперь клиенты Т2 в приложении оператора могут отправлять средства за рубеж мгновенно и безопасно – с баланса мобильного номера. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

География сервиса включает 10 стран, в том числе СНГ и Юго-Восточной Азии: в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индонезию, Кыргызстан, Казахстан, Приднестровскую Молдавскую Республику, Таджикистан, Лаос и Узбекистан. Список стран будет расширяться.

Сервис международных переводов работает на базе платежной инфраструктуры «Т-Банка». В 2025 г. «Т-Банк» и Т2 подписали меморандум о развитии совместных проектов в области финтех-сервисов.

Средства зачислятся в течение нескольких секунд. Конвертация валюты происходит автоматически по курсу платежной системы, средства на зарубежную карту поступают в национальной валюте. Комиссия не взимается.

Сергей Хромов, вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов «Т-Банка»: «Запуск международных переводов в приложении Т2 – важный практический результат нашего партнерства и еще один шаг в развитии открытых экосистем. Мы видим, что клиентам все больше нужны финансовые сервисы там, где они уже решают повседневные задачи: управляют связью, балансом, услугами и подписками. Интеграция платежной инфраструктуры «Т-Банка» в приложение Т2 позволяет сделать международные переводы простыми, быстрыми и привычными – без необходимости переключаться между разными сервисами».

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2: «Мы приурочили запуск международных переводов к началу сезона путешествий. Понимаем, что в поездках людям важна не только стабильная связь, но и возможность быстро, безопасно и без лишних комиссий управлять финансами. Теперь наши абоненты могут мгновенно отправлять средства за рубеж или получать их от близких, оставаясь в привычной и защищенной экосистеме Т2. Интеграция с мобильным счетом Т2 позволяет совершать транзакции в два клика, география сервисов будет расширяться».