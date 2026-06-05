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VK Tech станет технологическим партнером Петербургской Биржи в развитии торговли облачными ресурсами и ЦФА

VK Tech станет технологическим партнером Петербургской Биржи в развитии торговли облачными ресурсами и ЦФА. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали президент Петербургской биржи Игорь Артемьев и генеральный директор VK Tech (ПАО «ВК Технологии») Павел Гонтарев. Документ определяет основные принципы и направления возможного взаимодействия сторон. Согласно меморандуму, компании намерены совместно разрабатывать, внедрять и продвигать цифровые продукты. Об этом CNews сообщили представители VK.

В их число входят решения и инструменты продажи услуг предоставления облачных ресурсов, цифровых финансовых активов, программно-аппаратных комплексов для биржевой торговли и клиринговой деятельности. Партнеры также займутся созданием многофункциональных платформ для управления данными.

Отдельный трек сотрудничества — разработка прикладных решений на основе больших языковых моделей и платформ для создания ИИ-агентов. Это позволит оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность сотрудников и улучшить клиентский сервис.

Кроме того, стороны планируют обмениваться опытом, совместно апробировать новые технологии, а также организовывать и участвовать в научно-практических мероприятиях.

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«Сотрудничество с VK Tech Петербургская Биржа ведет на протяжении нескольких лет. Его результатом стал надежный и высокопроизводительный программно-технического комплекса срочного рынка и клиринга, разработанный специалистами VK Tech на базе платформы Tarantool специально для нашей Биржи. Укрепление сотрудничества с такой крупной ИТ-компанией для нас – это переход к следующему этапу технологического развития. Он сопровождается созданием одной из крупнейших в стране торгово-клиринговых экосистем национального масштаба за счет синергии современных технологий Биржи с самыми передовыми ИТ-решениями от VK Tech», — сказал президент Петербургской Биржи Игорь Артемьев.

«Петербургская Биржа — уникальный партнер, с которым нас связывает многолетний опыт совместной работы: программно-технический комплекс срочного рынка и клиринга на базе Tarantool уже доказал свою надежность. Меморандум открывает принципиально новые направления — от биржевой торговли облачными ресурсами и ЦФА до применения больших языковых моделей и ИИ-агентов в биржевых процессах. Это сотрудничество, которое формирует новые стандарты для финансовой инфраструктуры страны», — сказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

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