«Сбер» представил быструю и защищенную версию ИИ-ассистента разработчика — GigaCode CLI

«Сбер» выпустил новую версию ИИ-ассистента GigaCode, которая работает и запускается из командной строки независимо от типа среды разработки (IDE) и операционной системы

GigaCode CLI — это мультиагентная система, ориентированная на автономную генерацию кода. Она позволяет запускать задачи прямо из терминала, работать в привычном репозитории, автоматизировать сборку, тестирование и внесение изменений в код, а также искать уязвимости, рефакторить код, писать тесты. Основная ценность GigaCode CLI в ускорении выполнения типовых операций в защищенном контуре организации.

Использование GigaCode CLI локально (on-premise) — это ответ на запрос крупных корпоративных клиентов. Им важно ускорять разработку с помощью искусственного интеллекта, сохраняя полный контроль над данными и инфраструктурой внутри собственного периметра. Автономность разработки критична, в частности, для банков, промышленности, телеком- и государственных организаций, где требования к информационной безопасности и локализации данных стоят на первом месте.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Наши внутренние тесты показали, что использование CLI в GigaCode повышает производительность инженеров на 30-70% в зависимости от их задач. Глобально уменьшаются затраченные человеко-часы и растет качество ПО за счет лучшей проверки кода и поиска уязвимостей. Развитие GigaCode, расширение его функциональности и дальнейшая интеграция в разработку на стороне клиентов позволяет не просто автоматизировать задачи заказчиков, а кардинально сократить время вывода продуктов на рынок, обеспечить безопасность кода и совершить качественный скачок в трансформации всей ИТ-инфраструктуры».

Помимо ключевого обновления в виде локального CLI-агента, в GigaCode стал доступен расширенный набор больших языковых моделей. Оплата за них осуществляется в рублях. Таким образом, клиенты смогут продолжать пользоваться наиболее современными и мощными нейросетями для разработки.