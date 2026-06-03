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Правительство Ленобласти, «Сбер» и «Алгоритмика» заключили меморандум о цифровом развитии

«Сбер» и правительство Ленинградской области заключили меморандум о сотрудничестве в рамках реализации регионального проекта «Непрерывная система развития цифровых и ИИ-навыков». Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин и директор по работе с государственным сектором школы программирования «Алгоритмика» Станислав Косарев.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию цифровых навыков и информационно-коммуникационных технологий в Ленинградской области. Партнерство позволит масштабировать внедрение и образовательных программ по информатике и искусственному интеллекту на платформе «Алгоритмики» в школы региона.

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Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Сбер» плотно сотрудничает с учебными заведениями и муниципальными органами Ленинградской области. Мы хорошо знаем запросы региона и видим огромный интерес к цифровым дисциплинам. Совместно с «Алгоритмикой» мы уже проводили образовательные сессии по развитию навыков работы с ИИ у школьников и педагогов в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Псковской областях. Партнёрство со школой программирования помогает нам готовить кадры для экономики будущего прямо сейчас, соглашение поможет реализовать еще больше образовательных проектов в регионе».

Александр Кялин, вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам, отметил: «Для нашего региона «Сбер» стал настоящим партнером во всех сферах жизни. От ЕКП «Ленинградская» и карты школьника, которая экономит время одним касанием, до медицинских умных тонометров и дистанционного наблюдения за пациентами — это технологии, которые помогают здесь и сейчас. И самый важный шаг — приходят «Алгоритмика» и программы по искусственному интеллекту. Это не просто уроки информатики. Это возможность дать ребятам цифровые навыки, с которыми они не будут отставать, а будут опережать. Спасибо партнёрам за веру в наших детей».

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