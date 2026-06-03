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«М.Видео» фиксирует рост спроса на товары для дачи и загородного отдыха

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает существенный рост спроса на товары для дачи и загородного отдыха на собственном маркетплейсе. В мае продажи товаров значительно увеличились по сравнению с апрелем на фоне начала активного дачного сезона и подготовки россиян к летнему отдыху. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель категории «Сад и дача» компании «М.Видео» Сергей Петросов: «Покупатели активно обновляют технику для ухода за участком, приобретают насосное оборудование и обустраивают зоны отдыха на открытом воздухе. Отдельно стоит отметить растущий интерес к роботизированным газонокосилкам, которые становятся все более доступным и востребованным инструментом для автоматизации ухода за территорией. Мы ожидаем сохранения высокого спроса на сезонные категории на протяжении всего летнего периода».

Наиболее заметную динамику продемонстрировали газонокосилки — спрос на них вырос в два раза месяц к месяцу. Продажи садовых триммеров увеличились на 75%, а садовой мебели — на 40%. Также высоким спросом пользовались насосное оборудование, товары для благоустройства участков и организации комфортных зон отдыха на открытом воздухе.

В сегменте техники для ухода за участком покупатели все чаще выбирают современные и автоматизированные решения. Среди наиболее востребованных товаров мая оказались роботизированные газонокосилки брендов Robokos, Anthbot и Robomow, а также модели Champion, Pioneer, DDE и Huter. В категории садовых триммеров лидерами продаж стали устройства Tabi, Unisteller, Pioneer и Patriot.

Высокий интерес сохраняется и к насосному оборудованию для дач и загородных домов. Наиболее востребованными брендами стали Oasis, «Джилекс», «Ресанта», Denzel и Belamos. Покупатели активно приобретали как поверхностные и скважинные насосы, так и насосные станции для организации автономного водоснабжения.

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В категории садовой мебели наибольшим спросом пользовались комплекты для отдыха, диванные группы, подвесные кресла и шезлонги. Среди лидеров продаж — продукция брендов Ami, Royal Family, Timber Fort и BiGarden.

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