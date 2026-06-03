«БФТ-Холдинг» внедрил платформу КЭДО в МГТУ им. Н.Э. Баумана

«БФТ-Холдинг» совместно с технологическим партнером – компанией HRlink – реализовал проект по внедрению системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

МГТУ им. Н.Э. Баумана – российский национальный исследовательский университет. В структуру вуза входят головной московский университет и три филиала – в Мытищах, Калуге и Дмитрове. Подготовку молодых специалистов ведут более 140 кафедр на 20 факультетах.

В рамках стратегии цифровой трансформации МГТУ им. Н.Э. Баумана внедряет современные цифровые решения в процессы управления. Одним из направлений автоматизации стало кадровое делопроизводство. Необходимость оптимизации операционной деятельности кадровой службы вызвана высокими финансовыми затратами вуза на ведение бумажного документооборота, в том числе на оргтехнику и расходные материалы, бумагу, курьерские услуги и затраты на архивное хранение. Кроме того, взаимодействие в офлайн с таким большим количеством сотрудников (общая численность работников МГТУ им. Н.Э. Баумана составляет более 10 тыс. человек) требовало больших временных затрат, особенно в пиковые сезонные периоды.

Для выполнения этих задач было принято решение перевести кадровый документооборот вуза в электронный вид. Проект по развертыванию системы КЭДО на базе платформы HRlink, входящей в портфель партнерских продуктов БФТ, реализуется при участии рабочей группы со стороны университета, включающей специалистов подразделений, ответственных за вопросы организационного и кадрового управления. В настоящее время все кадровые процессы вуза с документами переведены в единую систему КЭДО. Специалист отдела кадров создает документ и отправляет его на подписание, а сотрудник, получив уведомление, переходит в систему и ставит подпись в несколько кликов.

На сегодняшний день цифровой процесс кадрового документооборота охватывает 100% структурных подразделений МГТУ им. Н.Э. Баумана, систему используют около 8600 сотрудников вуза (более 86% от общего числа), в том числе 15 специалистов кадровой службы. В настоящий момент команда проекта работает над полноценной интеграцией платформы с применяемой в вузе локальной системой ведения кадрового учета, чтобы выстроить сквозной процесс учета и управления кадрами в режиме «одного окна», а также масштабировать количество процессов, переведенных в «цифру», оптимизировать маршруты и адаптировать систему под специфику университета.

«МГТУ им. Н.Э. Баумана – это центр притяжения инноваций. Мы стремимся, чтобы и административные процессы университета соответствовали этому статусу. Но мы отдаем себе отчет, что цифровая трансформация – это не закупка готового решения, а сложная, многоэтапная работа, которая начинается с переосмысления того, как мы работаем. Мы уже прошли важные этапы: описывали и перепроектировали ключевые кадровые процессы, запустили систему, протестировали интеграцию. Это позволило нам убедиться, что выбранный подход – сначала реинжиниринг, потом автоматизация – работает. Вместе с тем мы понимаем: самая сложная работа еще впереди. Нам предстоит оптимизировать маршруты под специфику разных подразделений, совершенствовать интеграцию и, что, пожалуй, важнее всего – менять культуру работы с документами внутри большого коллектива. Это вызов, который требует времени, терпения и совместных усилий. Но мы видим в этом проекте стратегическую перспективу и готовы последовательно двигаться к цели», – сказал Михаил Гордин, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана.