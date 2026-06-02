Security Vision третий год подряд подтвердила статус лидера в области SOAR-решений

Компания Security Vision вновь доказала свое технологическое превосходство, третий год подряд сохранив за собой статус безоговорочного лидера в области SOAR-решений на российском рынке. Это подтверждают результаты нового исследования Центра стратегических разработок (ЦСР) «Прогноз развития рынка кибербезопасности в Российской Федерации на 2025–2031 годы». Стабильное лидерство на протяжении трех лет подчеркивает высокий уровень доверия заказчиков и растущую востребованность экспертизы компании.

Согласно исследованию, Security Vision вошла в тройку лидеров в ключевой категории «Средства защиты инфраструктуры», наряду с Positive Technologies и «Лабораторией Касперского». В данную категорию включены средства управления событиями ИБ, средства анализа киберугроз, средства оркестровки систем безопасности, средства защиты промышленных систем управления, платформы реагирования на инциденты и платформы управления рисками. Однако структура продуктовых линеек тройки лидеров принципиально различается: в то время как другие игроки традиционно фокусируются на сегменте SIEM, Security Vision является признанным лидером именно в области автоматизации и реагирования (SOAR). Приоритет этого направления создает прочный фундамент для дальнейшего укрепления ее позиций.

В основе лидерства компании лежит ее флагманское решение — платформа Security Vision SOAR. Успех продукта на рынке обусловлен передовыми технологиями: использованием динамических сценариев реагирования на базе объектно-ориентированного подхода и жизненного цикла инцидентов в соответствии с лучшими российскими и международными методологиями. Алгоритмы системы учитывают техники и тактики MITRE ATT&CK, а также БДУ ФСТЭК России. В актуальной версии платформы ключевую роль играют встроенные ИИ-помощники, которые позволяют вычислять вероятность ложноположительных срабатываний, находить похожие инциденты, обрабатывать бюллетени безопасности и мгновенно формировать точные рекомендации по реагированию.

«За нашим трехлетним лидерством в сегменте SOAR стоит реальная ежедневная помощь сотням ИБ-команд. Сегодня, в условиях дефицита кадров и лавинообразного роста киберугроз, ручная обработка инцидентов становится невозможной. Компаниям необходимо реальное, быстрое и умное реагирование на инциденты, которое может быть реализовано с помощью передовых средств автоматизации. Наша экспертиза в SOAR отвечает на этот вызов на 100%. Мы продолжим развивать наши технологии автоматизации, предлагая рынку самые эффективные решения для защиты бизнеса», — прокомментировала итоги исследования руководитель отдела по работе с партнерами Security Vision Марина Громова.