РТК-ЦОД оснащает дата-центры высокоскоростным защищенным Wi-Fi от «Ростелекома» на российском оборудовании

ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД приступил к проекту по оснащению своих дата-центров высокоскоростной защищенной сетью Wi-Fi на базе программной платформы «Ростелекома». Работы стартовали во флагманском ЦОД компании «Медведково-2», где уже развернуто свыше 200 точек доступа. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

Дорожная карта проекта предусматривает установку более 1500 точек в других дата-центрах РТК-ЦОД до конца года по всей стране.

Оснащение ЦОДов сетями Wi-Fi позволит сотрудникам дата-центров и клиентам РТК-ЦОД решать рабочие задачи в режиме реального времени из любой точки на территории объекта. Новые сети Wi-Fi разворачиваются на базе российского оборудования компании «Элтекс» и облачной платформы собственной разработки «Ростелекома», входящей в реестр отечественного программного обеспечения.

На объектах создаются сети двух типов: защищенная служебная — для клиентов и сотрудников РТК-ЦОД, а также открытая гостевая. Система авторизации реализована на базе облачного решения «Ростелекома» с полным соблюдением современных стандартов информационной безопасности. Все компоненты платформы развернуты во внутреннем контуре «Ростелекома» и полностью импортозамещены. Платформа Wi-Fi работает на инфраструктуре «Турбо Облака» – B2B-облачного провайдера, входящего в ГК РТК-ЦОД.

«Мы делаем работу в дата-центрах РТК-ЦОД максимально удобной для наших клиентов. Запущенная сеть Wi-Fi обеспечивает простую авторизацию и высокую скорость — общая пропускная способность каналов связи до объектов составляет 1,71 Гбит/с. Это высокопроизводительный защищенный Wi-Fi от «Ростелекома», построенный на полностью импортозамещенной платформе. Беспроводная сеть не предназначена для передачи данных клиентских сервисов, а служит исключительно удобным инструментом, ускоряющим технические операции. Проект стал возможен благодаря слаженной командной работе специалистов «Ростелекома» и РТК-ЦОД. На данный момент работа по его реализации продолжается: мы прорабатываем новые объекты, расширяем географию и планируем увеличение перечня оказываемых услуг для наших клиентов», – сказал Алексей Суравикин, директор Продуктового офиса «Перспективные продукты» РТК-ЦОД.

«Оснащение дата-центров РТК-ЦОД защищенными беспроводными сетями на базе импортозамещенной платформы «Ростелекома» — это пример синергии компетенций внутри группы. Наше решение позволяет гибко управлять сервисом и оперативно внедрять новые функции, а клиентам РТК-ЦОД предоставляет доступ к высокоскоростному безопасному Wi-Fi с простой авторизацией», — сказал Григорий Южаков, директор продуктового офиса Wi-Fi ПАО «Ростелеком».