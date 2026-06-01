«КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с ключевыми носителями ФОРОС

Компания «Цифровые технологии» (разработчик программных решений для электронной подписи, шифрования и защиты электронной почты «КриптоАРМ») и ООО «СмартПарк» (российский производитель ключевых носителей) завершили цикл испытаний по проверке совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии».

В ходе всестороннего тестирования была полностью подтверждена корректная работа ПО «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 с ключевыми носителями ПАК R301 ФОРОС USB/Смарт-карты ФОРОС.

Ключевые носители ПАК R301 ФОРОС USB/Смарт-карты ФОРОС используются на объектах КИИ первой категории, ГИС первого класса, АСУ ТП первого класса, ИСПДн первого уровня, ИСОП второго класса для обеспечения высокого уровня защиты информации.

«КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 является сертифицированным ФСБ России средством электронной подписи, обеспечивает юридическую значимость электронного документооборота и соответствует требованиям 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Проверка совместимости была проведена для ПАК R301 ФОРОС USB/Смарт-карты ФОРОС, включающих в себя СЗИ «Форос 2» и СКЗИ «Форос 2» или СКЗИ «Форос 3», что обеспечивает четвертый уровень доверия ФСТЭК России и уровни защищенности КС1, КС2, КС3 ФСБ России.

Алексей Исаев, директор компании «Цифровые технологии»: «Интеграция с современными аппаратными средствами хранения ключей – важный этап в развитии наших продуктов. Успешное завершение тестирования с ключевыми носителями «ФОРОС» подтверждает высокую адаптивность решений «КриптоАРМ» к российскому аппаратному обеспечению».

Николай Зырин, генеральный директор ООО «СмартПарк»: «Тестирование с продуктами «КриптоАРМ» прошло успешно, что открывает новые возможности для наших продуктов, обеспечивая им новое применение в системах юридически значимого документооборота».

Корректная работа ключевых носителей ФОРОС с ПО «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 подтверждена для операционных систем Windows 10, Astra Linux Special Edition (x64) 1.7, «Альт СП (x64) Рабочая станция релиз 10», «Ред ОС» 7.3.

