Itglobal.com вывела ИТ-контур крупного российского производителя продуктов питания за рубеж

Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) подготовила изолированную ИТ-инфраструктуру в зарубежном дата-центре для крупного производителя продуктов питания. Проект обеспечил компании возможность выхода на международные рынки без пересмотра существующей архитектуры. Решение также позволило масштабировать ИТ-ресурсы с сохранением привычной модели управления и требований к безопасности.

При выходе за рубеж клиенту Itglobal.com потребовалось перенести часть ИТ-инфраструктуры в другой регион — типичная на старте, но технически сложная задача при расширении бизнеса за рубежом. При этом важно было сохранить существующую архитектуру и бизнес-процессы без изменений. Для производственного бизнеса это напрямую влияет на цепочки поставок, учет и планирование, поэтому менять действующую модель было недопустимо. Основным требованием стала полная совместимость с текущей ИТ-инфраструктурой, включая возможность использования собственных маршрутизаторов и коммутаторов.

При размещении ресурсов заказчика за рубежом, Itglobal.com работал, следуя концепции «глобального русского ИТ». Она принята в корпорации ITG и предполагает создание ИТ-инфраструктуры за пределами России, адаптированной под особенности ведения бизнеса в русском культурном коде, с учетом соответствующего делового и культурного контекста. Неотъемлемой частью этого подхода является размещение инфраструктуры клиентов в дата-центре уровня Tier III.

Техническую основу развёрнутого решения составляет архитектура FlexPod, включающая выделенный кластер серверов Cisco UCS B-series, сетевое оборудование Cisco и систему хранения данных NetApp. Эта конфигурация рассчитана на высокую производительность и отказоустойчивость, а также поддерживает горизонтальное масштабирование по мере роста нагрузки. Клиент получил возможность управлять инфраструктурой через VMware Cloud Director, панель для централизованного управления облаком, а инженеры Itglobal.com оказывают круглосуточную поддержку и администрируют платформу. Из интересных особенностей — большое количество RDM дисков для прямого доступа баз данных к системе хранения данных. Благодаря частной инсталляции такой доступ удалось обеспечить без каких-либо ограничений.

В итоге интеграция прошла без изменений архитектуры и привычной модели управления, при этом клиент может оперативно наращивать ресурсы без простоя сервиса.

«Международные инфраструктурные проекты требуют работы на пересечении технологий, регуляторных требований и уже выстроенных процессов заказчика. Здесь важно не просто подготовить облако в новом регионе, но и встроить его в действующую архитектуру так, чтобы бизнес продолжал работать без изменений. При этом значительная часть работы остается "за кадром" — в настройке взаимодействия систем, согласовании сетевых моделей и обеспечении стабильности на каждом этапе. Именно это делает такие проекты сложными, но в то же время показательными с точки зрения зрелости инфраструктурного подхода. Инфраструктура за рубежом — это не просто технически грамотно развернутое облако, это среда, в которой люди работают привычным для себя образом, в привычном деловом и культурном контексте. Именно этот принцип лежит в основе концепции глобального русского ИТ, которой придерживается корпорация ITG: мы создаём инфраструктуру за пределами России, но строим её так, чтобы она органично вписывалась в российскую бизнес-культуру и не создавала барьеров ни для сотрудников, ни для процессов», —сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.