ЦКБ «Айсберг» и «Аскон» объявили о стратегическом партнерстве в области цифровизации проектирования атомного флота

Центральное конструкторское бюро «Айсберг», проектант атомного ледокольного флота, и «Аскон», разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области информационных технологий. Сотрудничество будет направлено на цифровую трансформацию процессов проектирования и конструирования высокотехнологичных судов и морской техники на основе отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщил представитель «Аскон».

ЦКБ «Айсберг» окажет экспертную поддержку в создании «Цифровой платформы судостроения Аскон» — нового отраслевого решения для комплексной автоматизации и управления инженерными данными в доверенной среде. Специалисты предприятия будут консультировать разработчиков и примут участие в тестировании платформы.

Основой для соглашения послужил положительный опыт применения в конструкторском бюро системы проектирования «Компас-3D» разработки компании «Аскон». ЦКБ «Айсберг» рассматривает возможность постепенного перехода на отечественные системы трехмерного проектирования и управления инженерными данными с перспективой на взаимодействие в едином доверенном пространстве «Конструкторское бюро — верфь».

Российские ПАКи нового поколения

«Почти 80 лет назад, с момента основания ЦКБ «Айсберг», началась история мирового атомного ледоколостроения. За прошедшие десятилетия наше бюро стало абсолютным лидером отрасли. Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее и видим его в синергии инженерной мысли и передовых информационных технологий. Совместно с компанией «Аскон» мы будем разрабатывать новые отечественные цифровые решения и добиваться технологического суверенитета в сфере проектирования морской техники», — сказал исполнительный директор ЦКБ «Айсберг» Александр Рыжков.

«ЦКБ «Айсберг» — легенда отечественного судостроения, предприятие с уникальной компетенцией, ключевой для развития Северного морского пути. Соглашение открывает возможности для применения решений «Аскон» в задачах высочайшего уровня сложности, связанных с проектированием атомных ледоколов. Мы вместе сможем сформировать единую цифровую среду проектирования, которая повысит эффективность процессов и укрепит технологический потенциал всей российской судостроительной отрасли», — отметил Александр Петров, директор департамента развития отраслевых решений для судостроения «Аскон».

