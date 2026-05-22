Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Курчатовский институт» начинает регулярные испытания софта компании «РуПост»

Входящая в «Группу Астра» компания «РуПост» и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» подписали соглашение о создании Центра тестирования продуктов вендора, предназначенных для унифицированных корпоративных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Эксперты будут на постоянной основе проводить испытания и научно-технический анализ свежих версий платформы RuPost, почтового клиента Desktop X и системы мобильных рабочих мест WorksPad. Цель – делиться с рынком релевантным опытом их применения, рекомендовать определенные подходы и решения, которые гарантированно проверены и апробированы.

Согласно договору, «РуПост» обеспечит технологическое наполнение Центра и передаст партнеру неисключительные права на использование своих продуктов в режиме раннего доступа, методические рекомендации и программу испытаний, а также окажет техническую поддержку при развёртывании стендов.

«Курчатовский институт» предоставит интеллектуальную и лабораторную базу, выделит вычислительные мощности и инженеров, будет проводить сами испытания и готовить заключительные отчёты с рекомендациями по доработке софта, выводами о том, насколько он готов к применению.

Результаты работы Центра вендор задействует для дальнейшего развития своей продукции и совместных активностей, связанных с популяризацией локальных ИТ, включая публикации и выступления на отраслевых мероприятиях.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

Взаимодействие «РуПост» и «Курчатовского института» длится несколько лет, и в НИЦ пользуются ПО разработчика. Создание Центра тестирования стало не просто продолжением сотрудничества, а еще одним подтверждением того, что отечественные инфокоммуникационные технологии имеют действительно стратегическое значение.

«Партнерство с такой авторитетной и уважаемой организацией, как Курчатовский институт, — это знак качества, и он дорогого стоит. Когда твои продукты использует и тестирует научная школа с мировым именем, у которой за плечами создание прорывных технологий и фундаментальных открытий, — это и большая ответственность, и мощнейший стимул для развития. Создание Центра тестирования на базе НИЦ "Курчатовский институт" позволит нам выводить на рынок решения, которые с первого дня готовы к самым высоким требованиям крупнейших государственных, научных и промышленных заказчиков. Уверен, что результаты совместной работы станут весомым вкладом в технологический суверенитет России в сфере корпоративных коммуникаций», — сказал Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Нейросети Сбербанка и «Яндекса» получат гарантированный спрос госзаказчиков

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

В России создана платформа идентификации БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290